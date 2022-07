Von einem Meringer Bauernhof kommt Eis für die ganze Region

Plus Es steht in fast jedem Hofladen: Das Eis der Familie Lidl aus Baierberg trifft einen Nerv. Woher die Idee kam und wie neue Sorten entwickelt werden.

Weiß, viel Weiß. Glänzendes Metall, blanke Arbeitsplatten. Die Hände der Arbeiterinnen fliegen wie von selbst durch die Becher, drücken Knöpfe und ziehen Hebel. Zwischen den Maschinen steigt der Geruch von Sommer auf – frisch und fruchtig. Cremiges Bananen-Joghurt-Eis verschwindet unter Pappdeckeln mit dem grünen Logo. Lidls Hofprodukte stehen vom Allgäu bis nach München in Hofläden und Kühlautomaten, gerade das Speiseeis ist eine heimische Erfolgsgeschichte. Johannes Lidl und seine Partnerin Julia Lukas erzählen, wie die Familie das geschafft hat.