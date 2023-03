Was lernt man im Computerclub Mering?

Plus Vor elf Jahren gründete Herbert Maier den Club. Vor allem Senioren nützen die Möglichkeit, bei Fragen und Problemen einen Fachmann zur Seite zu haben.

Jeden zweiten Donnerstag im Monat findet von 18.30 bis 20 Uhr der Computerclub in der Arbeiterwohlfahrt Mering statt. Herbert Maier zog im Jahr 2011 nach Mering und beschloss, auch in seiner neuen Heimat wieder diese Möglichkeit anzubieten. Etwa zehn bis 15 Personen nutzen den Club, manche regelmäßig, andere spontan.

Auf viele Fragen gibt es beim Computerclub Mering eine Antwort

Herbert Maier war gelernter Sozialpädagoge und machte im Alter von 50 Jahren bei der Firma Comda eine Umschulung zum Netzwerkadministrator. „Aber bald merkte ich, dass mir der Kontakt zu Menschen fehlte. Die Firmen bestellten mich immer erst abends her und ich war ganz allein an den Computern tätig. Deshalb begann ich im Jahr 2001 mit dem Computerclub im Stadtteilbüro Neuperlach“, erzählt der Rentner.

Bis zu seinem Umzug nach Mering führte er den Club und es war eine ideale Ergänzung zu seinem Beruf. Zufällig entdeckte er bei einem Rundgang durch Mering das Gebäude der AWO und schlug dem Geschäftsführer diesen Club vor. „Er war sofort begeistert und ich startete im Jahr 2012 mit dem Computerclub. Jeder bringt seinen Laptop mit und kann Fragen stellen. Ich bespreche auch interessante Themen“, erklärt Maier.

Meringer Herbert Maier hilft auch bei rätselhaften Fehlermeldungen

Es sind vorwiegend Senioren, die sich mit ihrem Computer allein nicht so gut auskennen und Fragen klären möchten, aber auch andere Teilnehmer sind willkommen. Die Probleme, mit denen sie zu kämpfen haben, sind sehr verschieden. Manchmal geht der Laptop gar nicht mehr oder es tauchen immer wieder Fehlermeldungen auf, mit denen sie nichts anfangen können. Bei manchen stellte sich heraus, dass das Netzteil defekt war, berichtet Herbert Maier.

Er weist noch darauf hin, dass er im Club keine Werbung für Produkte oder Firmen mache, sondern neutral berate. Allerdings wird nur mit dem Programm Microsoft Windows, derzeit noch mit Windows 10, gearbeitet. „Die Teilnehmer berichten auch über eigene Erfahrungen, die sie zu Hause gemacht haben“, weiß Maier. Oft erzählen sie auch von lustigen Seiten im Internet, die sie sich dann gemeinsam anschauen. Sogar Anna Singer von Augsburg TV war vor einigen Jahren zu Gast und drehte einen kleinen Beitrag über den Computerclub Mering, verrät der Leiter und zeigt das Video.

Herbert Maier erinnert sich an ein lustiges Erlebnis im Club. Er hatte seinen Hund dabei und fragte in die Runde, ob der Hund im Raum bleiben könne. Eine Frau hatte Angst vor ihm und wollte es nicht, aber er durfte dann drinbleiben, als er erwähnte, dass es ein Virenhund sei. „Der Hund war sehr brav und bellte nicht und die Teilnehmerin sagte am Schluss der Stunde, dass wir also keinen Virus im Raum hatten“, sagt Maier und lacht. Er klärte sie auf, dass das ein Spaß von ihm gewesen sei und sie meinte, dass er den Hund gerne wieder mitbringen könne.

Im Computerclub Mering zeigt Maier einen kostenlosen Virenschutz

Herbert Maier ist überrascht, dass zu seiner zweiten Veranstaltung des Jahres zwölf Teilnehmer kommen. Matthäus Lachenmayer erwähnt, dass er vor zehn Jahren zuletzt beim Club gewesen sei. Hilda Hottenroth kommt mit dem Wunsch, Dateien auf einer externen Festplatte zu speichern, die sie sich neu gekauft hat. Sie weiß nicht, ob sie die Dokumente einzeln speichern soll oder die gesamte Festplatte. „Ich bin selbst Mitglied der AWO und leite einen Kurs Gedächtnistraining. Deshalb brauche ich meinen Computer dringend“, verrät sie.

Martha Dosch und ihre Freundin sind zum ersten Mal gekommen. Sie hatten beim Treffen „Meringer Senioren online“ von dem Angebot erfahren. Herbert Maier zeigt den Teilnehmern zuerst die Broschüre der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen „Wegweiser durch die digitale Welt“, die kostenlos bestellt werden kann. Darin sind alle Themen rund um Computer und Handy wie Download, WhatsApp, Skype, Facebook, Instagram, E-Mail oder Onlinebanking ausführlich beschrieben.

Danach zeigt er, wie man das kostenlose Programm „Virus Total“ auf den PC laden und damit Downloads überprüfen kann, ob sie virus- und trojanerfrei sind. Nicht nur Programme aus dem Internet, sondern auch von einem Stick sollten vor dem Installieren auf dem Computer geprüft und sofort gelöscht werden, wenn sie Viren enthalten. Was den Akku betrifft, rät Herbert Maier, ihn nicht unter 20 Prozent Ladung fallen zu lassen. Wenn er die ganze Zeit während des Arbeitens am Strom hängt, sei das auch nicht schlimm, gibt er Auskunft.

Treffen Der Computerclub findet jeden zweiten Donnerstag von 18.30 bis 20 Uhr in der Bahnhofstraße 17 in Mering in der AWO statt. Die nächsten Termine sind am 13. April, 11. Mai, 15. Juni, 13. Juli, 14. September, 12. Oktober, 9. November und 14. Dezember. Für Nichtmitglieder kostet die Teilnahme 3 Euro.