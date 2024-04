Polizei warnt vor Betrügern an der Haustür

Eine Mittelstettenerin bittet einen vermeintlichen Ankäufer für Pelz- und Lederwaren zu sich nach Hause. Die Polizei warnt vor Geschäften an der Haustür.

Einen vermeintlichen Ankäufer für Pelz- und Lederwaren bat eine Mittelstettenerin zu sich nach Hause. Dort war der Mann allerdings nur an Gold und Schmuck interessiert. Schließlich nahm er Wertgegenstände mit, ohne den vereinbarten Geldbetrag zu bezahlen. Die Ermittlungen zu dem Ankäufer laufen.

Die Polizei rät: "Lassen Sie unaufgefordert kommende Vertreter oder „Verkäufer“ nur in Ihre Wohnung, wenn Sie sich absolut sicher sind, dass es sich um eine seriöse Geschäftsperson handelt, etwa aufgrund von persönlichen Empfehlungen durch Freunde oder Bekannte und Vorzeigen des Gewerbescheins." Zudem niemals per Vorkasse zahlen. Auch sollte nichts unterschrieben werden. "Seien Sie vorsichtig, wenn Ihnen jemand etwas an Ihrer Haus- oder Wohnungstür in aufdringlicher Art und Weise verkaufen oder kaufen möchte. Vertreter haben der Aufforderung, das Haus bzw. die Haustür zu verlassen, sofort Folge zu leisten." Bei aufdringlichem Verhalten, ist die Polizei zu informieren. (AZ)