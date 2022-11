Motorsport

18:00 Uhr

Nach Seuchensaison: So will Stefan Bradl Honda wieder nach vorne bringen

Plus Stefan Bradl hinterfragt sich und sein Team. Wie der Zahlinger helfen will, in der Moto-GP wieder anzugreifen. Der 33-Jährige hat einen speziellen Wunsch.

Von Sebastian Richly Artikel anhören Shape

Einen Plan hatte Stefan Bradl stets, doch am Ende kam immer etwas in die Quere. Der Zahlinger mussten in den vergangenen Jahren meist als Ersatzfahrer in der Moto GP einspringen. Eigentlich ist der Motorradrennfahrer, der am Dienstag seinen 33. Geburtstag feierte, bei Honda als Testfahrer angestellt - eine Rolle, auf die er sich nicht immer zu 100 Prozent konzentrieren konnte. 2022 war sportlich ein Seuchenjahr - Honda belegte in der Konstrukteurswertung zum wiederholten Mal den letzten Platz. Was Stefan Bradl für das Jahr 2023 Hoffnung macht und was er sich wünscht.

