So feiert der SV Ottmaring sein Jubiläum

Am Fest zum 70-jährigen Bestehen des SV Ottmaring beteiligen sich auch die anderen Ortsvereine.

Bestes Hochsommerwetter, viele gut gelaunte Besucher und ein abwechslungsreiches Programm - mit diesen Zutaten feierte der SV Ottmaring bei einem Sport- und Spielefest sein 70-jähriges Bestehen.

Am Freitag startete das Festwochenende mit einer Turn- und Tanzgala der Kindergruppen in der Turnhalle der Grundschule in Ottmaring. Der Samstag begann am Vormittag mit Fußballspielen der Jugendmannschaften. Nachmittags folgten die beiden aktiven Mannschaften mit ihren Vorbereitungsspielen. Bereits am frühen Nachmittag tummelten sich viele Kinder mit ihren Eltern auf dem Sportgelände und freuten sich über einen großen Spieleparcours und die Süßigkeiten vom Guazla Hubs. Die Verköstigung der zahlreichen Gäste mit Essen und Trinken wurde komplett in Eigenregie innerhalb der SVO-Familie mit vielen Freiwilligen organisiert.

SVO bietet Spaß für Kinder und Erwachsene

Kinderschminken, Hüpfburg, Fußball-Zielschießen, Tischtennis, Cornhole und viele weitere Spiele konnten Kinder und auch Erwachsene ausprobieren. Andere Vereine beteiligten sich auch am Spielefest, darunter der Bogenschützenclub Friedberg mit seinem Schießstand, die Schützengilde Ottmaring-Rederzhausen-Hügelshart mit einem Zielschießen, die Landjugend Ottmaring-Rederzhausen-Hügelshart mit ihrem Maßkrugschieben und die Freiwillige Feuerwehr Ottmaring mit Wasser-Zielspritzen. Viele Teilnehmer fanden auch das Dartturnier und das Jedermann-Stockschützenturnier. Die Siegerehrungen bildeten das Ende der sportlichen Aktivitäten. Gesellig und bestens gelaunt feierten abends viele Mitglieder und Freunde des SVO bei DJ-Unterhaltung bis tief in die Nacht.

Am Sonntag lud der Sportverein zu einem Weißwurst-Frühschoppen mit Unterhaltung durch die Hintertürler aus Großaitingen ein. Alle Gründungs- und Ehrenmitglieder, langjährige Mitglieder, wie auch verdiente Ehrenamtler und auch viele Sponsoren und Gönner waren eingeladen. Die aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallenen Ehrungen der vergangenen Jahre sowie die offizielle Verkündigung der Vertragsverlängerung mit der Schlossbrauerei Unterbaar und auch der Sportheim-Wirtsleute Jan und Nadine Hunner waren der Höhepunkt dieses Tages. (AZ)