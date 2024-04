Das sind die ersten bekannten Acts für Reggae in Wulf

Das Reggae in Wulf 2024 findet Ende Juli wieder in Wulfertshausen statt. Tickets für das Musikfestival gibt es bereits. Jetzt stehen auch die ersten Bands fest.

Jedes Jahr ist Ende Juli im Friedberger Ortsteil Wulfertshausen einiges geboten. Grund dafür ist das Festival Reggae in Wulf Musikfestival, das von "WULF UNITED", dem Förderverein des SV Wulfertshausen, veranstaltet wird. Am 26. und 27. Juli werden sich wieder tausende Musikfans auf den Weg nach Wulfertshausen machen. In diesem Jahr wird das Festival noch etwas größer als 2023, im Juli kamen 2300 Reggae-Fans auf das Sportgelände des SV Wulfertshausen. Derweil steht ein Teil des Line-ups - der Hauptact kommt aus Jamaika.

Frischen Wind gibt es dieses Jahr durch eine neue Festivalleitung. Zum ersten Mal übernimmt ein Dreiergespann die Organisation. Außerdem ist man mit Alexander Wüsten, Sascha Heinzelmann und Angi Jansen deutlich verjüngt. Für Florian Dreher, der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, ein großer Gewinn: "Was zuvor eine Person machen musste, ist jetzt auf drei aufgeteilt. Das entlastet natürlich." Auch merke man die Verjüngung an der voranschreitenden Digitalisierung. So werden zum Beispiel die Tickets dieses Jahr zum ersten Mal selbst auf der Website vertrieben. Auch die Festivalleitung ist zufrieden mit der Entscheidung. "Die Zusammenarbeit läuft sehr, sehr gut, wir stehen in ständigem Kontakt", so Alexander Wüsten.

Reggae in Wulf 2024: Drei Acts für das Musikfestival

Beim Line-up werde beim Reggae in Wulf nie gespart. Auch dieses Jahr ist internationale Reggae-Prominenz in Wulfertshausen vertreten. Mit Romain Virgo wird einer der beliebtesten Künstler aus Jamaika auf der Bühne stehen. Dabei könnte es romantisch werden. Denn Virgo hat sich auf den Lovers-Rock-Stil spezialisiert. Etwas derber dürfte es bei einem anderen Act zugehen. Mit Kommando Walter spielt eine Band, die Reggae mit Punk verknüpft. Darauf freut sich Organisator Wüsten besonders: "Das geht richtig ab. Die Bühne wird beben". Der dritte bereits offizielle Act besteht aus bekannten Gesichtern. Die international angesehene italienische Band Mellow Mood, geführt von den Zwillingen Jacopo und Lorenzo Garzia, trat bereits bei Reggae in Wulf auf. Die weiteren Künstlerinnen und Künstler sollen in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden.

Nach der Teillegalisierung von Cannabis zum 1. April stellt sich für das Organisationsteam nun die Frage, ob der Konsum auf dem Festivalgelände erlaubt sein wird. Besprochen wurde hierzu noch nichts. Auch hier sollen weiter Informationen demnächst folgen. Wichtig ist den Veranstaltern aber, dass es ein Familienfestival bleibt. Und so gibt es auch in diesem Jahr wieder den Kinder-Nachmittag mit Hüpfburgen, Kinderschminken und Bastelaktionen.