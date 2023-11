Chor singt für die Sanierung von St. Martin in Baindlkirch

Unter der Leitung von Regina Steinhardt findet ein Benefizkonzert für die Instandsetzung der Pfarrkirche statt. Denn die Arbeiten an Dach und Glockenstuhl werden teuer.

„Verleih uns Frieden“ lautet das Motto des Benefizkonzerts mit Werken von Johann Sebastian Bach und Felix Mendelssohn Bartholdy, zu dem der Kirchenchor St. Martin unter der Leitung von Regina Steinhardt am Sonntag, 26. November um 17 Uhr in die Baindlkircher Pfarrkirche einlädt. Im Anschluss an das Konzert bietet der Pfarrgemeinderat im Hof vor der Kirche Glühwein an.

„Unser Konzert veranstalten wir zugunsten der Renovierung unserer Pfarrkirche St. Martin, die auch Namensgeberin unseres Kirchenchors ist“, erklärt Chorleiterin Regina Steinhardt. „Wir wollen auf unsere Weise etwas zum Erhalt unserer schönen Pfarrkirche beitragen und haben uns darum entschieden, dieses Benefizkonzert zu veranstalten“.

Wie berichtet, muss die Pfarrkirche St. Martin dringend instandgesetzt werden, da bei der letzten Überprüfung der Standsicherheit gravierende Mängel festgestellt wurden. Neben der Stabilisierung des Kirchenbaus und Dachstuhls wird auch ein neuer Glockenstuhl benötigt.

Sanierung der Kirche in Baindlkirch kostet 125.000 Euro

Die Pfarrei schätzt die Kosten für die Instandsetzung auf rund 125.000 Euro. Die Zuschüsse aus Kirchensteuermitteln seitens der Diözese sind auf einen Teilbetrag begrenzt und es wurde ein Antrag auf höhere Zuschüsse gestellt. Unterstützung wurde auch beim Landesamt für Denkmalschutz und weiteren relevanten Gremien beantragt. Auch die Gemeinde Ried beteiligt sich mit einem Betrag von 10.000 Euro.

Dennoch reichen die Geldmittel bislang nicht und die Kirchenstiftung St. Martin Baindlkirch bittet um einen Beitrag zum Erhalt ihrer Pfarrkirche, die vor allem für ihre kunstvollen Freskomalereien bekannt ist. Im Kirchenraum steht darum ein Modell des Kirchturms mit dem projektierten Glockenstuhl, daneben sind Spendenkuverts und Überweisungsvordrucke ausgelegt.

Neben seinem jährlichen Weihnachtskonzert gibt der Kirchenchor St. Martin nun ein Benefizkonzert zugunsten der Instandsetzung der Pfarrkirche. Foto: Petra Hamberger

Erste Benefizaktion in Baindlkirch ist schon am Sonntag, 12. November

Die erste Benefizaktion für die Renovierung findet bereits am Sonntag, 12. November statt. Nach dem Patrozinium "St. Martin" bietet der Pfarrgemeinderat Kuchen gegen eine Spende an. Zwei Wochen später erklingt dann das Benefizkonzert in der Kirche. „Wir singen unter anderem von Felix Mendelssohn Bartholdy das wunderbar klangvolle "Verleih uns Frieden gnädiglich", von dem wir uns auch für das Motto des Konzerts inspirieren haben lassen, nicht zuletzt aus aktuellem Anlass“, kündigt Regina Steinhardt an.

Vom gleichen Komponisten wird mit „Denn er hat seinen Engeln befohlen" noch ein weiteres Werk erklingen. „Wir singen das ursprünglich achtstimmige Werk in einer Fassung für vierstimmigen Chor, was klanglich schon eine kleine Herausforderung darstellt“. Außerdem werden zwei bekannte Sätze aus Kantaten von Johann Sebastian Bach gesungen. Einige Stücke werden auch nur mit den sechs Männerstimmen des Chores zu Gehör gebracht. Begleitet wird der Kirchenchor St. Martin von einem kleinen Ensemble aus Streichern und Orgel, die den Chor auch schon bei seinem letzten Konzert musikalisch unterstützten.

„Wir sind derzeit 24 Sängerinnen und Sänger und freuen wir uns, wenn neue Stimmen zu uns in den Chor kommen“, betont die Chorleiterin. Der Kirchenchor Baindlkirch probt immer mittwochs von 19.30 bis 21 Uhr im Pfarrsaal von St. Martin. Der Eintritt zum Benefizkonzert am 26. November ist frei und es wird um Spenden für die Instandsetzung der Pfarrkirche gebeten.