Bald können den Rieder Bürgerbus auch die Vereine nutzen

Plus Bereits ab 1. Juni könnte die neue Vereinbarung gelten. Gemeindliche Einrichtungen haben bei der Buchung aber Vorrang.

„Was Besseres als den Bürgerbus für Seniorinnen und Senioren anzuschaffen, hätten wir gar nicht machen können“, ist Bürgermeister Erwin Gerstlacher überzeugt. Der Neunsitzer dreht seit November 2019 seine Runden durch die Ortsteile und ist nicht mehr wegzudenken. In der aktuellen Gemeinderatssitzung wurde der Nutzerkreis des Rieder Bürgerbusses erweitert. Künftig werden auch Vereine miteinbezogen. Wie genau das Konzept aussehen soll, wurde aber erst noch diskutiert.

Seit seiner Anschaffung bietet der Bus die Möglichkeit für flexible und eigenständige Einkäufe, Arztbesuche, den Weg zur Apotheke oder zum Rathaus. „Mit dem Bürgerbus können wir individuell auf alle Bedürfnisse reagieren. Ein Stück weit mehr Komfort und ein großes Stück weit weniger Abhängigkeit“, so damals Gerstlacher. Nun soll das Fahrzeug auch für die Vereine seine Vorteile zeigen.