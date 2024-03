Ried

vor 48 Min.

Beim Sportabzeichen holt Ried wieder einen Rekord

Plus Seit 13 Jahren sind die Rieder Sportlerinnen und Sportler die Nummer eins im Landkreis Aichach-Friedberg. Mit fast 100 Teilnehmern liegen sie an der Spitze.

Von Brigitte Glas

Die Breitensportler des SV Ried haben wieder einmal einen Re­kord gebrochen. Seit 13 Jahren sind die Rieder die Nummer eins im Landkreis und darüber hinaus, was die Anzahl der abgelegten Deut­schen Sportabzeichen angeht. Der Sieg unter den Sportvereinen ist für die Rieder schon lange nichts Besonderes mehr, aber den vereinsei­genen Rekord brechen sie immer wieder. Diesmal waren 99 Sportler, wieder sechs mehr als im Vorjahr, erfolgreich. 48 Kinder und Jugendli­che und 51 Erwachsene bestanden nach gemeinsamer Vorbereitung die Prüfungen. Der jüngste Sportler war sieben Jahre alt und der älteste 86.

Drei Prozent der Rieder Einwohner schaffen das Deutsche Sportabzeichen

Das Deutsche Sportabzeichen ist eine Leistungsprüfung. Aus den vier Kategorien Kraft, Ausdauer, Koordi­nation und Schnelligkeit wählt jeder Sportler eine Disziplin aus und ab­sol­viert diese. Die geforderten Leis­tungen sind nach Alter gestaffelt und in jeder Altersklasse noch nach Bron­ze, Silber und Gold. Außerdem müssen alle schwimmen können. Je nach Leistung gibt es dann das Ab­zeichen samt Urkunde in der ent­spre­chenden Stufe. Das Deutsche Sportabzeichen kann man einmal im Jahr ablegen und am Ende zählen auch die Wiederholungen. Bei der diesjährigen Verleihungsfeier wur­den 19 Erstableger geehrt, aber auch Wolfgang Engerer für die 44. Wiederholung. Drei Prozent der Rie­der Einwohner haben das Sportab­zeichen geschafft. Der Organisator Hans Gamperl ist zu Recht stolz auf diesen Erfolg: „Drei Prozent erschei­nen auf den ersten Blick wenig, aber bayernweit schaffen es nur 0,3 Pro­zent. Ried ist also zehnmal so gut.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen