Blick hinter die Kulissen: Eine 14-Jährige ist Fernsehreporterin in Ried

Plus Die 14-jährige Charlotte Menhard führt bei TV Ried durch die Sendungen. Was sie am Journalismus so begeistert und wie sie ihre Zukunft sieht.

Von Christine Hornischer

„Herzlich willkommen bei der Rieder Monatschau“, begrüßte die 14-jährige Charlotte Menhard ihre Zuschauerinnen und Zuschauer. Gekonnt führte sie durch die letzte Folge der „Rieder Monatsschau“ im Jahr 2023. Ried TV ist ein Sender, der im Juli 2022 mit zwölf Jugendlichen an Bord gestartet ist und Nachrichten über Ried und Umgebung überträgt. Charlotte ist von Anfang an dabei. „Ich fand Journalismus und alles, was dazugehört schon immer sehr cool“, sagt sie. Sie erzählt, wie ihre Aufgabe bei Ried TV aussieht - und was sie in Zukunft vorhat.

Ried TV ist eine Sendung von Jugendlichen

Das jeweilige Programm von TV Ried wird über einen eigenen YouTube-Kanal ausgestrahlt sowie auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht. Der Rieder Gemeinderat hat Räumlichkeiten in der Weiherstraße in Ried angemietet, sodass dem Team Flächen für Filmstudio und Besprechungsraum für Redaktionskonferenzen zur Verfügung stehen. In der letzten Sendung startete Charlotte Menhard dabei mit einem Bericht über die Eröffnung der neuen Hausarztpraxis in Ried, in welche Antonia Staffler einen genaueren Blick geworfen hat. Anschließend informierte Jonas Graf über das Voranschreiten des Glasfaserausbaus. Bewegend war der Bericht von Valentina Staffler über die Filmpremiere, für welche die „KreativWerkstatt Ried“ den roten Teppich ausgerollt hat. Durch all diese bunten Themen der Gemeinde führte Charlotte mit Charme und Witz.

