Ried

vor 34 Min.

Was es mit dem Brauch des Brezenpaschen in Hörmannsberg auf sich hat

Plus Im Landkreis ist Hörmannsberg das einzige Dorf, das diese Tradition noch pflegt. Je höher die Pasch-Zahl, desto größer die süße Rosinenbreze.

Von Christine Hornischer

Am Josefitag gibt es in Hörmannsberg etwas ganz Besonderes: Dort pflegen die Bürgerinnen und Bürger des Rieder Ortsteils nämlich die jahrzehntelange Tradition des Brezenpaschens. Gewürfelt (gepascht) wird um je eine große und kleine süße Hefebreze, die aussieht wie eine Allerseelenbreze, und um die Ehre. Es gibt drei Würfel und wer mit allen drei Würfeln eine Eins würfelt, hat den Jackpot, also die große Breze. Dann siegt der Pasch mit der höchsten Punktzahl, also zwei Sechser, dann zwei Fünfer und so weiter. Je höher die Pasch-Zahl also, desto größer die süße Rosinenbreze.

