Christkindlmarkt in Ried öffnet am ersten Dezember

Kreative Geschenke rund um das Weihnachtsfest und kulinarische Köstlichkeiten gibt es auf dem kleinen Weihnachtsmarkt in Ried.

„Das Warten hat bald ein Ende“, Alexander Hurt vom Burschenverein Ried, der mit seinen Jungs den Christkindlmarkt in Ried organisiert, ist die Freude anzusehen. Sehr bald nämlich, am Freitag, 1. Dezember um 18 Uhr wird der Platz vor dem Rathaus in Ried wieder im Glanz der Lichter und der geschmückten Buden erstrahlen. Weiter geht’s dann am Samstag, 2. Dezember um 16 Uhr. Der Rieder Weihnachtsmarkt mit seinem besonderen Flair hat sich zu einem nicht mehr wegzudenkenden Teil des Rieder Lebens entwickelt.

Geschenke und Köstlichkeiten beim Weihnachtsmarkt in Ried

Kreative Geschenke aus der Region entdecken und eine der heißen Köstlichkeiten genießen, lautet die vorweihnachtliche Devise. Der Organisator gibt schon einen kurzen Vorausblick auf die Köstlichkeiten: Verschiedene Glühwein-Variationen, aber auch die Klassiker (Glühwein rot, weiß) und Bier, sowie alkoholfreie Getränke wie Kinderpunsch, Spezi, Wasser, Kaffee und Ähnliches warten auf durstige Kehlen. Zudem lassen die Essensspezialitäten wie Spiralkartoffeln, Waffeln, Rahmfladen, Feinstes vom Grill oder Plätzchen das Wasser im Munde zusammenlaufen.

Schöner weihnachtlicher Schmuck und Dekoartikel sowie kreatives Selbstgebasteltes locken an den elf Ständen. So hat Kümmerin Claudia-Bordon-Vieler mit ihren Seniorinnen und Senioren schon fleißig gestrickt, gehäkelt und genäht. Die Hälfte des Erlöses geht an die Tafel in Mering.

Auch der beliebte Wunschbaum wird vor der Gemeindehütte auf viele Wünsche warten. Die beiden Jugendbeauftragten der Gemeinde Ried, Christiane Steber und Denise Seidl haben eine liebenswerte Tradition begonnen: An diesen geschmückten Wunschbaum kann dann jede Bürgerin oder jeder Bürger der Gemeinde Ried einen Wunsch auf einem Anhänger anbringen. Der Wunsch soll einen maximalen Wert von 15 Euro nicht überschreiten. Jeder, der einen Wunsch erfüllen möchte, kann sich dann am Baum einen (oder mehrere) Wunschzettel abnehmen, den Wunsch umsetzen und das Präsent dem Wünschenden vor die Haustüre bringen.

Wichtig dabei ist, so die beiden Jugendbeauftragten, dass die Adresse sowie der Name dabeistehen, damit der Wunscherfüller das Präsent auch vorbeibringen kann. „Wir wollen mit unserer Aktion die Menschen auf Weihnachten einstimmen“, sind sich die beiden Jugendbeauftragten einig. Daher ist auch der Platz auf dem Christkindlmarkt der ideale Platz zum Wünschen und Wünsche erfüllen.

Info: Der Rieder Weihnachtsmarkt öffnet Freitag, 1. Dezember ab 18 Uhr und Samstag, 2. Dezember ab 16 Uhr