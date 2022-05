Die Klamottenkiste in Ried startet neu durch

Nach etlichen Corona-Schließungen ist der Secondhandladen wieder voll einsatzfähig. Eingenommenes Geld fließt zu den Riedern zurück.

Regale und Kleiderständer sind gut bestückt, doch die Kunden fehlen. Nach zahlreichen Corona-Schließungen muss sich die kleine Klamottenkiste in Ried vieles neu erarbeiten, wie Initiatorin Kariene Eikelmann berichtet. Denn die Leute wussten nie, ob der Secondhandladen geöffnet oder geschlossen hat. "Jetzt haben wir endlich wieder zu den normalen Öffnungszeiten auf, und alle Kunden können wiederkommen", freut sich Mitarbeiterin Heide Pruß. Nachdem das Team der Klamottenkiste im Februar dieses Jahres bei den Ukraine-Sammlungen sämtliche Wintersachen weggegeben hat, locken jetzt neben anderen Schätzen gut erhaltene Sommerbekleidung und verschiedene Dekoartikel.

"Seit wir uns um die Betreuung der Asylsuchenden und Flüchtlinge kümmerten, wurden haufenweise Kleider und auch andere Waren gespendet", erzählt Kariene Eikelmann von der Entstehung des kleinen Secondhandladens. Sie erinnert sich gut an die Anfänge: "Als 2015 die ersten Flüchtlinge in Ried ankamen, hatten sie nichts außer einer Zahnbürste und das, was sie auf dem Leib trugen." Zuerst hatten die Asylhelferinnen- und helfer einen Raum im Baindlkircher Pfarrsaal, "aber da mussten wir immer alles hin- und wegräumen", sagt Eikelmann. In der Bachernstraße 6 in Ried fand das Klamottenkisten-Team dann im Januar 2017 einen festen Raum.

Einkaufen für den schmalen Geldbeutel in der Rieder Klamottenkiste

Die einstige Bäckerwohnung ist nun das Einkaufsparadies für Leute mit schmalem Geldbeutel und denen, die sich nachhaltig ausstatten wollen. "Bei uns ist jeder Kunde willkommen“, bestätigt Kariene Eikelmann. "Während der Corona-Pandemie hatten viele unserer Besucherinnen und Besucher Hemmungen, weil das Haus so klein ist", erklärt sie. Zeitweise durften sich nur drei Personen in der Einrichtung aufhalten.

Die kleine Klamottenkiste verweist das Image der Secondhandshops von schmuddeligen Läden in ihre Grenzen. Diese Vorurteile treffen schon längst nicht mehr zu. Im Gegenteil – in der jetzigen Zeit ist es "in", zweite Wahl zu kaufen. Nicht nur, dass hier der Gedanke der Nachhaltigkeit in vollem Umfang zum Tragen kommt, ein anderer Vorteil ist, dass die Kleider weniger Schadstoffe enthalten, da diese bei längerer Nutzungsdauer bereits herausgewaschen wurden. Das spielt vor allem bei Eltern eine Rolle, die Kinderkleidung suchen.

Dazu kommt, dass die Sachen oft nur noch einen Bruchteil ihres ursprünglichen Neuwertes kosten. In der kleinen Klamottenkiste sind dies 50 Cents aufwärts bis drei Euro. "Und sogar da wird oft noch gehandelt", lacht Heide Pruß. Kariene Eikelmann ergänzt: "Wir haben aber viele Stammkunden, die zu schätzen wissen, dass sie mit ihrem Einkauf bei uns die Umwelt schonen." Zu den freiwilligen Helfern im Klamottenladen gehören Kariene Eikelmann, Heide Pruß, Fanny Steinhard und Gertrud Moroschan-Gamperl.

In der Klamottenkiste gibt es viel mehr als nur Bekleidung

"Die Dinge hier erzählen auch von ihrer Wertigkeit", erklärt Eikelmann. "Nur, weil ich eine Klamotte oder ein Buch nicht mehr gut finde, heißt es nicht, dass sich ein anderer nicht darüber freut." Und just in diesem Moment entdeckt eine Kundin zwei bemalte Teller, die sie an ihren letzten Italienurlaub erinnern und sie übers ganze Gesicht strahlen lassen. "Jetzt habe ich ein Stück Urlaub daheim", freut sie sich.

Seit ihrer Gründung hat sich die Klamottenkiste weiterentwickelt und ihren Namen längst überholt. Denn neben Bekleidung für Mann, Frau und Kind gibt es auch Schuhe, Geschirr, Spiele, Taschen, Spielzeug, Bücher, Bilderrahmen, Dekoartikel und Zeitschriften - und all diese Schätze zum kleinen Preis. "Aber Kleinvieh macht auch Mist", lacht Kariene Eikelmann und verweist auf die bisher eingenommene Summe von 3000 Euro. Das Geld fließe in lokale soziale Projekte zurück, erklärt die Baindlkircherin. 2000 Euro wurden bereits an die Gemeinde übergeben. Momentan weist das Kassenbuch 1000 Euro auf, die darauf warten, bald wieder ein soziales Projekt zu unterstützen.

Öffnungszeiten: Jeden zweiten und vierten Dienstag im Monat von 16 bis 18 Uhr. Jeden ersten Samstag im Monat von 9 bis 11 Uhr. Kontakt: Kariene Eikelmann, Kariene.Eikelmann@web.de oder mobil: 0170/9014850. Am Samstag, 4. Juni, von 9 bis 12 Uhr gibt es in der kleinen Klamottenkiste einen Sonderverkauf.