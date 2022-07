Die Ortsmitte in Ried wird für die Dorfhelden-Wette zur Geisterbahn

804 Hexen, Zombies, Zauberer und Dämonen gewinnen mit der Aktion 3000 Euro für das Fritz-Felsenstein-Haus in Königsbrunn. Dafür steigt der Bürgermeister auch ins Werwolf-Kostüm.

"Wir haben es euch gezeigt", sagte der Werwolf alias Bürgermeister Erwin Gerstlacher lachend. Er und seine Gemeinde haben die gestellten Aufgaben im Rahmen der Dorfheldentour von a.tv und Bayernwerk mit Leichtigkeit bestanden. Dabei drehte sich alles um das Gruselthema. Der Bürgermeister verteilte, wie an Halloween üblich, auf dem Rieder Dorfplatz Süßes und Saures an die Kinder. Carolin Kaiser vom Bayernwerk überreichte unter schaurigen und gespenstischen Klängen auf der von Geistern und Kürbisköpfen dekorierten Bühne einen Scheck über 3000 Euro. Moderatorin Anna Singer von a.tv verriet: "Eigentlich war nach zwei Stunden schon alles fertig, nur ein paar Dekorationen wurden noch ausgeführt. Hut ab vor so viel Gemeinschaftssinn."

Für die Dorfhelden-Wette wird in Ried so manches Halloween-Kostüm aus dem Keller gekramt. In der Haut des Werwolfs steckt Bürgermeister Erwin Gerstlacher. Foto: Christine Hornischer

Ried war als Teilnehmer der bayernweiten Dorfhelden-Tour ausgewählt worden. Morgens um 9 Uhr erfuhren die Riederinnen und Rieder auf dem Edeka-Parkplatz, welche Wette sie zu erfüllen hatten - in nur fünf Stunden Zeit. Gefordert wurden ein Friedhof mit Untoten, eine Gruft mit Vampiren, ein heruntergekommenes Geisterhaus, eine Grabkammer mit Mumien und Kürbissen, eine schwarze Katze, Vogelscheuchen und Krähen. Weiter sollten sich auf dem Dorfplatz in der Mitte Rieds 500 Halloween-Fans verkleidet als Hexen, Gespenster, Zombies, Zauberer und Dämonen tummeln.

Auch Kindergarten und Schule helfen bei der Dorfwette mit

"Ihr müsst euch richtig ins Zeug legen", spornte Moderatorin Dany Füg vom Dorfhelden-Team an. Das ließen sich die Anwesenden nicht zweimal sagen. Ein bunter Mischmasch aus Rieder Vereinen, Organisationen und Institutionen tummelte sich am Dorfplatz, der mit seiner Geisterbahn einem morbiden Rummel glich. Dafür hatte Bürgermeister Erwin Gerstlacher auch die Schule und den Kindergarten mit ins Boot geholt, und auch der gemeindliche Bauhof und die Mitarbeiter aus dem Rathaus halfen mit.

Schnell waren Arbeitsgruppen gebildet und die Aufgaben verteilt. Gefragt waren Ideen, Kreativität und Organisationstalent. In alle Himmelsrichtungen strömten die Mitwirkenden aus, um die Sachen herbeizubringen. Innerhalb kürzester Zeit wurden die ersten Stände und benötigten Utensilien angeschleppt. Rasend schnell verwandelte sich der Rieder Dorfplatz in ein buntes, aber doch gruseliges Halloween-Spektakel. Dabei halfen die Pushnachrichten, die regelmäßig in der Ried-App eingingen und darüber informierten, was gebraucht wird und wie der Stand der Dinge ist.

804 Geisterwesen verhelfen Ried zum Gewinn bei der Dorfhelden-Aktion

Punkt 14 Uhr ließen die Moderatorinnen Anna und Dany den Menschenpulk aus Geistern, Zombies, Skeletten, Hexen und vielen anderen schaurigen Gestalten durch die Geisterbahn ziehen, um so zu zählen, ob die 500 geforderten Fantasiewesen auf dem Dorfplatz sind und so die Wette gewonnen war. Es waren genau 804 Geisterwesen versammelt, um das Fest der Untoten zu feiern. "Auf meine Riederinnen und Rieder ist halt Verlass", heulte der Werwolf Gerstlacher und bellte vor Freude.

Gefordert wurde bei der Dorfhelden-Wette ein heruntergekommenes Geisterhaus. Mit einer schaurig-schönen Geisterbahn übertrafen die Riederinnen und Rieder alle Erwartungen. Foto: Christine Hornischer

Bereits vorab hatte Bürgermeister Erwin Gerstlacher im Interview verraten, wofür der Gewinn von 3000 Euro hergenommen werde: "Wir werden das Geld dem Fritz-Felsenstein-Haus in Königsbrunn spenden." Ein Mitarbeiter der Rieder Verwaltung nämlich hätte da seine Ausbildung absolviert. "Wir finden das eine ganz tolle Sache", so das Gemeindeoberhaupt. Das Fritz-Felsenstein-Haus ist ein Zentrum für Menschen mit Körper- oder Mehrfachbehinderung in der Region Augsburg. Die Aktion war ein Riesenspaß für alle Beteiligten und schweißt die Rieder, die für ihren guten Zusammenhalt bekannt sind, noch ein bisschen mehr zusammen.

Info Die Dorfhelden-Wette Ried wird am Dienstag, 19. Juli, um 18.30 Uhr während der a.tv-Sendung erwähnt. Am Samstag, 23. Juli, um 20 Uhr wird der ganze Beitrag gesendet. Danach kann man sich die Bilder in der Mediathek ansehen.