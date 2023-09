Ried

06:30 Uhr

Die Rieder Goldwiese wächst: Diese Unternehmen ziehen bald ein

Das Baugebiet „An der Goldwiese“ in Ried wurde an die Nahwärmeversorgung angeschlossen.

Plus Im ersten Vermarktungsabschnitt verkaufte Ried schon vier Grundstücke mehr als geplant. Warum das so ist und welche Unternehmen bald einziehen.

Nach der offiziellen Einweihung der "Goldwiese" tut sich einiges in Ried: Wie mehrfach berichtet, entsteht im Südwesten der Gemeinde ein Mischgebiet, das aus dem Baugebiet „Südlich der Staatsstraße 2052“ und aus dem Gewerbegebiet Süd zusammengelegt worden ist. Das Baugebiet ist das bisher größte der Gemeinde Ried und wächst im Rekordtempo. In nur zweieinhalb Monaten hat sich viel verändert, bald zieht hier das erste Unternehmen ein.

Diese Unternehmen kommen nach Ried

Ende des Jahres soll, wenn alles so läuft wie geplant, noch die Eröffnung von Toni’s Radleck sein. Die ersten Mieter an der Goldwiese stehen bereits fest. Neben dem Fahrradfachhandel, einer Bäckerei, einem Optikergeschäft, einem Hausmeister- und Gartenservice ergänzen Prothesentechnik, ein Modegeschäft und produzierendes Gewerbe im Bereich Palettierung, Maschinenbau und Wassertechnik die interessante Vielfalt an Betrieben. „Das Gewerbe an der Goldwiese hat eine gute Durchmischung“, sagt der Bürgermeister. „Ich wünsche mir ein harmonisches Miteinander und den Gewerbetreibenden viel Erfolg.“

