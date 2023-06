Ein ganzes Dorf hilft zusammen und bringt einiges auf den Weg

Plus Ried ist ein Beispiel dafür, dass eine gesunde Gemeinschaft viel Positives bewirken kann.

Der bekannte und beliebte Slogan „Gemeinsam sind wir stark“ wird nicht ohne Grund immer wieder zitiert. Den Umzug schafft man schneller, wenn man zusammen hilft, ein Fußballspiel funktioniert nur mit einem guten Team, für die Prüfungen lernt sich zusammen leichter und jedes große Projekt lebt von einer guten Gruppenarbeit. Gemeinsam erreicht man einfach mehr.

Die kleine Gemeinde Ried im Wittelsbacher Land hat am Wochenende mal wieder vorgemacht, wie dieses Zusammengehörigkeitsgefühl geht. Halb Ried war beim Umzug zu Ehren des 111-jährigen Bestehens der Schützengesellschaft auf den Beinen. 15 Vereinsfahnen aus dem Gemeindebereich waren zu sehen. Und der Rest der Leute stand am Straßenrand und winkte. Ganz egal, ob Alteingesessene oder Neubürger, Feuerwehr oder Sportverein, Seniorinnen und Senioren oder Kinder – alle einte die gemeinsame Tradition, die gemeinsame Freude am Feiern, das Gefühl, zu einer Gemeinschaft zu gehören.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen