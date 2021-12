Ried

07:00 Uhr

Erweiterung der Biogasanlage in Hörmannsberg ist jetzt möglich

Plus Der Gemeinderat in Ried beschließt die nötige Änderung des Bebauungsplans.

Von Christine Hornischer

In der aktuellen Gemeinderatssitzung in Ried diskutierten die Räte über geplante Änderungen bei der Biogasanlage in Hörmannsberg. Für die nötige Änderung des Bebauungsplans waren nun die Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangen.

