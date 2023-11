Ried

12:00 Uhr

In Hörmannsberg soll es einen neuen Bebauungsplan geben

An der Herioltstraße in Hörmannsberg entsteht ein neuer Bebauungsplan.

Plus Statt weniger, großer Flächen, werden nun kleinere Grundstücke angeboten. Verlegung der Gasleitung sorgt für neue Potenziale an der Herioltstraße in Hörmannsberg.

Das Baugebiet „Nördlich der Herioltstraße“ in Hörmannsberg beschäftigte die Rätinnen und Räte in der jüngsten Sitzung. Einstimmig votierten sie für einen neuen Bebauungsplan, der im Gegensatz zum bisherigen die Schutzzonen um die Gasleitungen anders gestaltet, eine größere Grünfläche oder auch größere Einzelgrundstücke und somit eine bessere Durchmischung mit großen und kleinen Grundstücke schafft.

Das Baugebiet in Hörmannsberg wird neu strukturiert

Das Baugebiet an der Herioltstraße ist in Hörmannsberg westlich der Kissinger Straße gelegen. Bereits in seiner Sitzung im Juli hatte der Gemeinderat den Entwurf des Bebauungsplanes für den Neubau eines Gewerbe-, Misch- und Wohnbaugebietes in seiner alten Form gebilligt. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hatte damals vor einem Konflikt zwischen den langjährig bestehenden landwirtschaftlichen Betrieben und der neu entstehenden Wohnbebauung gewarnt.

