Ried

vor 35 Min.

Parkplätze für neues Ärztehaus in Ried werden zum Problem

Besucherinnen und Besucher des Ärztehauses können unkompliziert auch beim Edeka parken. Deswegen will Ried das Vorhaben von der sonst geltenden Stellplatzsatzung ausnehmen.

Plus Die nach der Stellplatzsatzung erforderlichen 50 bis 60 Stellplätze sind nicht machbar. Jetzt will der Gemeinderat Ried über den Bebauungsplan eine Regelung finden.

Von Christine Hornischer Artikel anhören Shape

In der jüngsten Gemeinderatsitzung in Ried wurde bei drei Gegenstimmen ein neuer Bebauungsplan für das Sondergebiet Ärztehaus aufgelegt. Hintergrund ist, dass die Anzahl der Stellplätze bei dem Vorhaben nicht annähernd die Vorgaben aus der Stellplatzsatzung erfüllt. Damit die Planung fürs Ärztehaus dennoch rechtskonform ist, hat der Gemeinderat nun eine abweichende Regelung über den Bebauungsplan beschlossen. Nachdem der Satzungsbeschluss noch nicht bekannt gemacht wurde, kann die Gemeinde wieder in das Verfahren einsteigen. Die Anzahl der Stellplätze zog jedoch eine hitzige Diskussion nach sich.

