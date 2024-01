Ried

29.01.2024

Ried erweitert die Grundschule für insgesamt 1,6 Millionen Euro

Plus Die Bauarbeiten für die Erweiterung der Rieder Grundschule sollen noch heuer beginnen. Die Gemeinde rechnet mit einem sehr hohen Zuschuss.

Von Christine Hornischer

Ab 2026 wird der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter schrittweise eingeführt. Die Gemeinde Ried reagiert schon jetzt darauf. In der aktuellen Gemeinderatssitzung beschlossen die Rieder Räte einstimmig, die Erweiterung der Grundschule - und zwar so schnell wie möglich.

Für die Baumaßnahme, die noch in diesem Jahr starten soll, wurden mittlerweile die Entwurfspläne vom Architekturbüro Josef Obeser in Altomünster-Wollomoos erstellt. Das Konzept sieht einen zweigeschossigen Anbau vor. Im Bereich des aktuellen Betreuungsraumes der offenen Ganztagsschule (OGTS) soll ein Teil der Fläche zu Toiletten und Aufzug umgebaut werden. Diese räumliche Erweiterung erstreckt sich über die komplette Gebäudebreite um rund neun Meter Richtung Süden, wodurch ein Speiseraum mit 65 Quadratmetern sowie ein OGTS-Betreuungsraum mit 105 Quadratmetern entsteht. Der Aufzug wird bis in den Keller gebaut, damit so auch die Sporthalle barrierefrei ist.

