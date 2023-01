Ried will den Kreisel an der Goldwiese zum Blühen bringen

Der Gemeinderat lehnt bisherige Gestaltungsvorschläge ab und stimmt für eine florale Gestaltung. Ein dezentes Erscheinungsbild ist erwünscht.

Für die Gestaltung des Kreisverkehrs "An der Goldwiese" wurden in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates zwei verschiedene Varianten vorgestellt. Die Rätinnen und Räte lehnten beide Vorschläge des Planungsbüros Stadt-Land-Fritz jedoch ab und votierten einstimmig für eine Begrünung in Art einer Blühwiese.

Wie berichtet, entsteht im Südwesten Rieds ein Baugebiet von rund 7,2 Hektar. Dieses Gebiet hat die Gemeinde Ried an die Staatsstraße angeschlossen. Der betreffende Kreisverkehr führt auf der linken Seite in das bereits bestehende Gewerbegebiet und auf der rechten Seite – von Hörmannsberg kommend – in das Neubaugebiet. Hier sind Wohngebiete, urbane Gebiete sowie Gewerbegebiete im Bebauungsplan festgesetzt.

Planer schlagen großen Ried-Schriftzug für Kreisverkehr vor

Die beiden Vorschläge des Planungsbüros sahen beide einen Ried-Schriftzug in Cortenstahl (rostiger Stahl) und eine innere Bepflanzung vor. Gerald Modlinger von der Bürgergemeinschaft sagte: "In diesem Fall ist weniger mehr." Er lehnte den Schriftzug "Ried" ab und schlug eine Grüngestaltung des Kreisverkehrs vor. "Ganz einfach halten", gab er das Motto vor. Auch seine Parteikollegin Kariene Eikelmann betrachtete den Schriftzug als Ablenkung. Auch sie sprach sich für eine Blühwiese aus.

Claudia Mayer von der Lebensqualität votierte auch für eine Blühwiese, wies aber auf den pflegerischen Aufwand hin. "Daher ist es einfacher, Blühsträucher anzupflanzen", erklärte sie. Erwin Huber von der CSU warf ein, dass am Kreisverkehr "eh schon ein Schildermeer steht". Noch eins dazu fände er zu viel. Und auch Christiane Steber von der CSU sprach sich für eine dezentere Gestaltung des Kreisverkehrs aus als in den Vorschlägen des Planungsbüros. Einstimmig fiel der Beschluss, dass das Planungsbüro Stadt-Land-Fritz entsprechende neue Vorschläge erstellen solle.