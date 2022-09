Ried

Rieder Neubaugebiet bezieht seine Heizenergie von einer Schreinerei

Das Baugebiet „An der Goldwiese“ in Ried wird an die Nahwärmeversorgung angeschlossen.

Plus Die Gemeinde Ried baut das Leitungsnetz für das Gebiet "An der Goldwiese" selbst und vermietet es an den Lieferanten. Die Straße ist bis Mitte September gesperrt.

Von Christine Hornischer

Es ist noch früh am Morgen im Neubaugebiet an der Goldwiese zwischen Ried und Hörmannsberg. Die Arbeiter gähnen hin und wieder verstohlen. Ein großes Projekt, ein straffes Programm: Innerhalb von sechs Wochen sollen die Arbeiten für die Nahwärmeversorgung wie Rohrleitungsbau und Grundstücksanschlüsse abgeschlossen sein. Erneut setzt die Gemeinde ein besonderes Konzept um, wie schon mit dem Eigentum am Lebensmittelmarkt oder dem Betreuten Wohnen in der Ortsmitte. Das Leitungsnetz wird Ried selbst herstellen, im Eigentum behalten und langfristig an den Wärmelieferanten vermieten.

