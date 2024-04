Sanierung des Kanals: Rieder Bürger müssen Beitrag zahlen

Plus Ried legt die Investitionen für die Kanalsanierung in der Ringstraße/Sirchenrieder Straße auf die Bürger um. Die Arbeiten beginnen schon im Juni.

Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates votierten die Mitglieder einstimmig dafür, die Sanierung der Abwasserleitungen im Bereich der Ringstraße und Sirchenrieder Straße über den sogenannten Verbesserungsbeitrag zu finanzieren. Das heißt: Riederinnen und Rieder müssen sich beteiligen.

Einen einmaligen Betrag zu zahlen, ist dabei für die Bürgerinnen und Bürger die kostengünstigste Finanzierungsform. Natürlich könne man den Beitrag durch eine Erhöhung der Gebühren finanzieren, heißt es in der Sitzung. Doch das mache es sowohl für die Bürger als auch die Gemeinde teurer, da bei der Gebührenfinanzierung der lange Vorfinanzierungszeitraum viel Geld kostet, sagt Kämmerer Andreas Sausenthaler. Er verdeutlichte die Sachlage mit einem Beispiel. So nahm er ein Einfamilienhaus mit 600 Quadratmetern Grundfläche und 200 Quadratmetern Geschossfläche. Der Verbesserungsbeitrag läge bei ungefähr 910 Euro.