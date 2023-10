Abheben mit den Rieder Segelfliegern: Ein Selbstversuch

Unsere Mitarbeiterin Christine Hornischer startet einen Selbstversuch und begibt sich bei Sirchenried in die Lüfte. Das Erlebnis raubt ihr - vorübergehend - die Worte.

Über den Wolken schweben, diesen Traum machen die Segelflieger zur Wirklichkeit. Auf dem Segelfluggelände zwischen Sirchenried und Hörmannsberg finden regelmäßig Schnupperflüge für Interessierte statt. „Wir haben jedes Mal einen begeisterten Zulauf“, erzählt Manfred Kistler. Der Vorsitzende des Vereins schwärmt derart vom „spektakulären Eintauchen in die Welt des Schwebens“, dass ich einen Selbstversuch wage.

Etwas mulmig ist mir doch. Habe ich zu früh ja gesagt? Andererseits locken Abenteuerlust und der ewige Traum vom Fliegen. Und dann bietet mir Manfred Kistler ja alle Sicherheit, die man nur verlangen kann.

Sicherheit ist das oberste Gebot beim Segelfliegen. Die Gurte werden festgezurrt, letzte Anweisungen gegeben. Im Bild Reporterin Christine Hornischer und Fluglehrer Manfred Kistler. Foto: Christine Hornischer

Er selbst fliegt seit 52 Jahren, das Segelfluggelände ist offiziell genehmigt und die Segelflieger bieten Jahr für Jahr beim Ferienprogramm ein Riesenerlebnis für die Kleinen. Der Verein hat sich auf die Fahnen geschrieben, Kinder und Jugendliche zu fördern und deren Interesse fürs Fliegen zu wecken. Wenn Kinder sich trauen, dann kann ich ja nicht schlapp machen… Na denn.

Keine Zeit zum Nachdenken: schon startet der Segelflieger

Lärmend fährt der Opel Blitz aus dem Jahre 1954 mit seinem Spezialmotor mit 230 PS mit der Winde an das Ende der Startbahn. Er transportiert das Seil, mit dem die Flieger in den Himmel gezogen werden, die sogenannte Hochstartwinde. Um uns herum herrscht freudig aufgeregte Stimmung. Vor mir liegt der Flugplatz. Allein dieser weite Blick über die vielen Felder und Wälder raubt mir den Atem, sogar als ich noch am Boden bin. Kistler verrät mir, dass man bei guter Thermik sogar bis zum Ammersee sieht. Wenn man die richtige Höhe erreicht, erstreckt sich der Sichtkreis bis zum Stadtrand von München, und sogar die Allianz-Arena lässt sich am Horizont ausmachen.

Und bevor ich noch weitere Überlegungen anstellen kann, geht es los. Wir starten gegen den Wind. Ich befinde mich im hinteren Sitz eines Doppelsitzers, Manfred Kistler vor mir. Wir werden uns nun also wirklich mit seinem Bergfalken mit der Nummer „Delta – 0325“ in die Lüfte erheben. „Der Wunsch nach freier Bewegung im Raum, der alte Traum des Fliegens, hat im Segelflug sicher seine schönste Erfüllung gefunden“, raunt er mir zu, bevor es wirklich losgeht. Sein Vereinskollege Stefan Fröhlich klinkt das Seil ein. Ich bin fest und sicher angeschnallt.

Die Seilwinde, die das Segelflugzeug hochzieht, wird von einem 230 PS starken Opel-V8-Motor aus dem Jahre 1954 betrieben. Foto: Christine Hornischer

Eine Runde im Segelflugzeug ist besser als Achterbahn

„Bergfalke doppelsitzig startklar“, ruft der 77-Jährige. Keine Chance mehr auszusteigen. Ich spüre, wie sich das Seil vor mir strafft. Ein leichter Ruck geht durch das Flugzeug. Wir hoppeln über den Rasen. In wenigen Sekunden von 0 auf 110 Kilometer pro Stunde. Ich werde in den Sitz gedrückt. Meine Gedanken: Besser als Achterbahn. Das Flugzeug wird mit einem 700 Meter langen Stahlseil per Windenstart in die Höhe gezogen. Knapp eine Minute, dann bin ich oben. Ausklinken bei 200 Metern Höhe. Ich fliege!

Manfred Kistler hat mir nicht zu viel versprochen. Ich blicke nach vorn über seine Schulter hinweg und sehe: den blaugrauen Horizont, da, die Kirchturmspitze von Ried und das Neubaugebiet Goldwiese. Unten sehe ich Autos auf der Straße, die wie Spielzeugautos wirken. Wir fliegen einige Platzrunden über Hörmannsberg, Ried, Sirchenried und Baierberg. Wie winzig alles von hier oben aussieht. Der Ausblick ist Freiheit pur. Meine Alltagssorgen und Probleme werden klein. Die Perspektive verändert sich.

Nach zehn Minuten ist das Vergnügen schon wieder vorbei – der Landeanflug beginnt. Foto: Christine Hornischer

In Ried gibt es Schnupperflüge für 15 Euro pro Person

Und schon landet der Bergfalke mit 17 Metern Spannweite wieder auf der frisch gemähten Wiese. Zehn Minuten waren wir in der Luft. Kistler steigt aus und schaut mich an. „Na?“ Ich – die Frau der Worte - finde keine Worte. Es war unbeschreiblich. Kistler grinst. Für ihn ist Segelfliegen der schönste Sport der Welt. „Wenn man einmal infiziert ist, lässt einen die Liebe zu Flugzeugen nicht mehr los“, verrät er.

Sein Bergfalke hat wieder mal ganze Arbeit geleistet – der Flieger, der schon 38.000 Starts und 8.000 Flugstunden auf dem Buckel hat, ist mir zu einem Freund geworden. Diesen Nachmittag werde ich wohl nie vergessen.

Info: Auf dem Segelfluggelände zwischen Sirchenried und Hörmannsberg bietet der Verein Schnupperflüge zu je 15 Euro an. Interessierte melden sich bei Manfred Kistler unter Telefon: 08233/5197.