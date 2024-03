Ried

vor 52 Min.

So geht es mit dem Schulumbau in Ried weiter

Plus Die Grundschule wird zu klein - Ried plant einen größeren Umbau der Einrichtung. Die Maßnahmen sollen etwa 1,9 Millionen Euro kosten. Nun liegen Planungen vor.

Von Christine Hornischer

Die Planungen zum An- und Umbau der offenen Ganztagesschule in Ried liegen vor und sorgten im Bauausschuss für Diskussionen. Der An- und Umbau war nötig geworden, weil die engen Platzverhältnisse in der Schule und die steigende Anzahl der Kinder, die die offene Ganztagesschule (OGTS) in der Grundschule in Ried nutzen, nicht ausreichten. So sollen weitere Räume entstehen.

Zu wenig Platz: Rieder Schule wird umgebaut

Für die Erweiterung der Grundschule, die im Juli dieses Jahres starten soll, wurden mittlerweile die Entwurfspläne vom Architekturbüro Josef Obeser in Altomünster-Wollomoos erstellt. Das Konzept sieht einen zweigeschossigen Anbau vor (wir berichteten). Diese liegen momentan zur Genehmigung im Landratsamt vor. Es ist geplant, dass die Kinder den Anbau dann ab dem Sommer 2025 nutzen können.

