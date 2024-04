Ried

11:45 Uhr

Unsichere Finanzlage: Ried schaut trotzdem positiv in die Zukunft

Viel Kapital ist im Rieder Baugebiet an der Goldwiese gebunden.

Plus Wegen der angespannten finanziellen Lage hat Ried Investitionen verschoben. Die Planungen stimmen die Gemeinderäte optimistisch.

Von Christine Hornischer

Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates wurde die Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 einschließlich Finanz- und Stellenplan verabschiedet. Kämmerer Andreas Sausenthaler hatte in seinem Vorbericht bei den Vorbesprechungen des Haushalts bereits herausgearbeitet, dass massive Kostensteigerungen zu erwarten oder bereits eingetreten seien, Geldmittel nicht mehr zinsgünstig erworben werden könnten, aber die Liste der anstehenden Projekte lang sei. Deswegen hatten die Rätinnen und Räte einen Monat lang die Finanzlage überdacht und einige Maßnahmen einkassiert und Investitionen verschoben – oder gar aufgegeben.

Ried plant, einen Kredit schneller zurückzuzahlen

Hauptgrund für die Überlegungen war und ist ein Kredit über 4,5 Millionen Euro. Für diesen seien in den Jahren bis 2027 800.000 Euro Zinsen zu zahlen. Bei den Vorbesprechungen machten Bürgermeister Erwin Gerstlacher und Kämmerer Andreas Sausenthaler den Vorschlag, den Kredit schneller zurückzuzahlen, um so die Zinsen zu minimieren. Daher wurden nun etliche Projekte, die für 2024 geplant gewesen waren, zurückgestellt, beispielsweise das Baugebiet „Nördlich der Herioltstraße“ in Hörmannsberg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen