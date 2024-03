Ried

„Unzumutbare Einschränkungen“: Ried diskutiert über geplante Häuser

In der aktuellen Sitzung des Rieder Gemeinderats wurde der Bau von zwei Mehrfamilienhäusern am westlichen Ortsrand beschlossen.

Plus Ried will mit zwei Mehrfamilienhäusern deutlich mehr Wohnraum schaffen. Von den Bürgern kommen allerdings Beschwerden.

Von Christine Hornischer

Auf einem Grundstück am Rieder Ortsrand sollen zwei große Gebäude für rund 90 Bewohnerinnen und Bewohner entstehen. Untragbar, finden zwei Rieder Bürger. Was sagt das Landratsamt dazu?

Gemeinde Ried will mehr Wohnraum schaffen

In seiner Sitzung vom September 2023 hatte der Gemeinderat beschlossen, den Bebauungsplan des Gebiets zu ändern. Wesentliches Ziel der Änderungen ist es, für das Grundstück eine verdichtete Bebauung mit Geschosswohnungsbau zu ermöglichen. In der aktuellen Sitzung des Rieder Gemeinderats beschäftigten sich die Rätinnen und Räte mit den Stellungnahmen zu den Änderungen des Bebauungsplans „Am westlichen Ortsrand“. Diese stammen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange. „Es sind nur wenige Anmerkungen zurückgekommen“, setzte gleich zu Anfang Bürgermeister Erwin Gerstlacher in Kenntnis. Das Landratsamt fände die Nachverdichtung gelungen.

