Ried

25.02.2024

Walderlebnispfad: Im Höglwald bei Ried gibt's viel zu entdecken

Plus Der Höglwald befindet sich bereits mitten im Wandel. Die Gemeinde Ried macht diesen Wandel mit ihrem Walderlebnispfad greifbar und will Emotionen erzeugen.

Von Philipp Holzhey

Schon vor über 40 Jahren gab es den Walderlebnistag der Gemeinde Ried. Weil das Interesse in allen Altersgruppen sehr groß war, entstand die Idee zum Walderlebnispfad im Höglwald. Seit seiner Eröffnung im Frühjahr 2022 erfreut sich der informative und innovative Rundweg großer Beliebtheit bei Jung und Alt. Damit die Besucherinnen und Besucher den Wald auch im Winter sicher betreten können, übernimmt die Gemeinde die Sicherheit der Wege und die Bayerische Staatsforsten die Bewirtschaftung des Waldes. Auf dem gut 1,8 Kilometer langen Pfad gibt es zu jeder Jahreszeit viel zu entdecken. Neben Tiergestalten und kleinen Wichteldörfern ist auch eine Besonderheit von internationaler Bedeutung im Wald versteckt.

An einigen Stellen im Wald sind kleine Wichteldörfer entstanden. Foto: Philipp Holzhey

Der Walderlebnispfad östlich von Ried hat nach dem zweiten Bürgermeister Franz-Josef Mayer die ideale Lage. Warum genau dieses Waldstück ausgewählt wurde: "Die Grundschule Ried liegt vom Startpunkt aus nur wenige Gehminuten entfernt. Über den Feldweg können die Kinder geradewegs von der Schule in den Wald, ohne an einer Straße laufen zu müssen." Bei schönem Wetter sind über das freie Feld sogar die Alpen zu sehen. So sind Führungen durch Förster oder ausgebildete Waldpädagogen unkompliziert möglich. Mit dem "Grünen Klassenzimmer" gibt es für die Schülerinnen und Schüler sogar die Möglichkeit, den Unterricht in den Wald zu verlegen und die Themen so noch greifbarer zu machen.

