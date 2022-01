Weihnachtsbeleuchtung hilft den Rieder First Respondern

Mit ihrem Weihnachtshaus sammelt Familie Lakomiak aus Baindlkirch eine stattliche Summe für die Helfer.

450,80 Euro sind bei einer ganz besonderen Spendenaktion für die First Responder in Baindlkirch zusammengekommen. Die Baindlkircher Familie Lakomiak, welche durch ihre Weihnachtsbeleuchtung mittlerweile überregional bekannt geworden ist, nutzte ihren Bekanntheitsgrad und die Tatsache, dass die Leute gerne an Haus, Einfahrt, Garage und Nebengebäuden die unzähligen Lichterketten und Leuchtsterne bestaunten.

First Responder in Baindlkirchen: Helfer brauchen neues Auto

An den Zaun hängte die Baindlkircher Familie nämlich eine kleine Spendenbox, deren Inhalt zu hundert Prozent an die First Responder in Baindlkirch gehen sollte. "Das Team leistet ehrenamtlich anderen Menschen im Notfall medizinische Hilfe. Nun aber brauchen sie ein neues Auto, und wir wollen sie dabei unterstützen", sagte die 23-jährige Jessica Lakomiak. Über die Unterstützung freuten sich nicht nur Vorsitzender Markus Kurz und Kommandant Franz Guha: „Wir bedanken uns für die tolle Unterstützung bei allen Spendern und die super Idee bei den Initiatorinnen. Somit sind wir wieder ein Stück näher am neuen Fahrzeug."