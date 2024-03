Ried

16:51 Uhr

Wie mietet man sich ins Betreute Wohnen in Ried ein?

Die Arbeiten beim Betreuten Wohnen in Ried gehen voran.

Plus Die Gemeinde Ried wird ihre fünf Wohnungen im Betreuten Wohnen vermieten. Wer sie bekommt? Eine Rolle spielen das Alter – und Autos.

Von Christine Hornischer

Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates verabschiedeten die Rätinnen und Räte Vergaberichtlinien für die Vermietung der fünf gemeindlichen Wohnungen im Betreuten Wohnen. Baureferentin Sieglinde Kistler hatte diese an den Verkauf der dortigen Wohnungen angelehnt und ausgearbeitet. Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung vom September 2022 beschlossen, fünf Wohnungen in eigener Hand zu behalten.

Künftige Bewohner müssen 65 Jahre oder älter sein

Diese sollen dem sozialen Wohnungsbau dienen und werden finanziell gefördert. Wieder gibt es einen Punktekatalog, der die sozialen Kriterien Mieter sowie den Ortsbezug berücksichtigt. Entscheidend ist, dass die Bewohnerinnen und Bewohner 65 Jahre und älter sein müssen.

