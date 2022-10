Würfeln, Karteln und Zocken bei den Spieletagen in Ried

Rund 200 Kinder und junge Erwachsene stürmen bei den Spieletagen die Grundschule. Schon jetzt sucht Organisatorin Sarah Hertle Ehrenamtliche für kommendes Jahr.

Spielen, was das Zeug hält – das ist bei den Rieder Spieletagen in der Aula der Grundschule hundertprozentig der Fall. "Besondere Renner sind alle Spiele, bei denen sich was bewegt", sagt Diana Pfaffl vom Kreisjugendring (KJR) Aichach-Friedberg. Bereits im vergangenen Jahr hatte Sarah Hertle von den Freien Wählern in Ried die Spieletage, die vom KJR angeboten werden, in die Gemeinde geholt. Auch bei der zweiten Auflage haben sich genügend Helferinnen und Helfer gefunden.

Andreas Sandmair, Paul Graf, Carina Wender, Sabine Hruschka und Werner Sanktjohanser bilden das Kernteam. Geholfen hat auch Steffi Sedlmayer. Und was Initiatorin Hertle am meisten freut: "Unsere fleißigen Kuchenbäckerinnen kamen dieses Jahr sogar von außerhalb." Besonders begeistert ist sie von Spiele-Expertin Diana Pfaffl: "Sie ist ein Phänomen, sie kennt einfach jedes Spiel. Wenn man ein Unbekanntes spielen möchte, muss man nicht erst die ganze öde Anleitung dazu lesen, sondern kann es sich kurz erklären lassen, und los geht's."

Über 800 Spiele warten auf die Kinder und ihre Familien. Brettspiel-Neuheiten ausprobieren oder die spannendsten Spieleklassiker wiederentdecken, heißt hier das Motto. Vom Puzzle bis zum Kartenspiel ist für Groß und Klein das Richtige dabei. Laut Pfaffl sind die 3-D-Spiele in diesem Jahr der Renner. Spiele wie Kikeriki, wo Hühner eine Leiter hochsteigen müssen und ein Hahn schießt oder Lottikarotti, wo die Kinder oben an deiner Karotte drehen können, um den Hasen zu fangen, stehen ganz oben auf der Rangliste der beliebtesten Spiele.

Aber auch "Looping Louie", ein Geschicklichkeitsspiel, kommt gut an. Ziel ist es, als einziger Farmer die Angriffe seitens Looping Louie auf die Hühner zu überstehen. Dieses Jahr nimmt erstmalig auch der Meringer Schachclub teil. Der Vorsitzende Johann Müller-zur-Linden will Schachinteressierten die Möglichkeit zum Reinschnuppern bieten.

Diana Pfaffl strahlt. Die Spiele werden ihr fast aus der Hand gerissen. In den bunten Schränken des KJR herrscht penible Ordnung. So beinhalten beispielsweise die gelben und roten Regale die Kinderspiele und die grünen Regale die Würfelspiele. Ein bisschen stolz ist Pfaffl schon auf ihr System. "Zu Hause spielen wir auch viel", so die Mutter zweier Kinder. "Aber meine beiden Kinder sind mit 15 und 17 schon fast zu alt." Trotzdem kommt Pfaffl in Spielwarenläden nie an Spielen vorbei. "Ein Brettspiel sorgt nicht nur für Unterhaltung, sondern ist auch gleich das perfekte Weihnachtsgeschenk", sagt sie.