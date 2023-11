Rohrbach

vor 48 Min.

"Knödel-Dora" aus dem Gasthaus Goldener Stern geht in die Rente

Plus In 30 Jahren gingen im Gasthaus Goldener Stern mehr als eine Million Knödel durch die Hände von Dora Gammel. Nun hört sie auf. Welche Knödel sie am liebsten hat.

Von Sabine Roth

Für die Knödel ist das Restaurant Goldener Stern in Rohrbach über die Region hinaus sehr bekannt. Allein Dora Gammel hat über die letzten 30 Jahre schon über eine Million davon geformt, schätzt ihr Chef Stefan Fuß und lacht. Die 69-Jährige war mit Leib und Seele Köchin, jetzt kann sie den Ruhestand mit Familie, Haushalt und großem Garten genießen.

Ende 1990 fing Dora Gammel bei den Eltern von Stefan Fuß als Küchenhilfe an. Daran erinnert sie sich sehr gerne. Die ganzen Jahre stand sie Seite an Seite mit Viktoria Fuß in der Küche des Goldenen Sterns und war für sämtliche Knödel zuständig. "Sie war die einzige Küchenhilfe über die Jahrzehnte, die die komplette Entwicklung des Goldenen Sterns mitgemacht hat", sagt Küchenchef Stefan Fuß. Am meisten schätzt er an ihr, dass sie der Familie immer geholfen und sie nie im Stich gelassen hat.

