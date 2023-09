Bei Planung für Kirchenvorplatz sollen auch die Bürger gefragt werden

Die Entwürfe für die Dorferneuerung in Unterbergen sind Thema im Gemeinderat. Eine eigene Bürgerversammlung dazu soll noch folgen.

Die Dorferneuerung Un­terbergen ist wieder einen Schritt weiter. Zur Umgestaltung des Kir­chen­vorplatzes liegt jetzt ein Pla­nungs­entwurf vor. Damit befasste sich der Gemeinderat Schmiechen in seiner jüngsten Sitzung. Zentra­les Vorha­ben dabei ist ein behin­der­tenge­rechter Zugang zu Fried­hof und Kir­che.

Der Entwurf sieht jeweils eine drei Meter breite Trep­pe und eine Rampe rechts davon vor. Die Ge­meinderäte hielten eine Wegbreite von zwei Metern für ausreichend, wollten aber zusätzlich ein Geländer an der Mauer. Den vorgesehenen großen Baum an der Treppe wollten sie durch einen kleinwüchsigen Baum oder ein Pflanzbeet ersetzt haben.

Neuer Kirchenvorplatz in Unterbergen kostet über 200.000 Euro

Die Stufen vor der Kirche wollten sie auf eine reduziert wissen. Soweit die Meinung des Gemeinde­rates. Der neue Kirchenvorplatz wird gut 206.000 Euro kosten. Nach Ab­zug der Förderung bleiben für die Gemeinde ca. 140.000 Euro.

Das letzte Wort haben aber die Bürger. Den Unterbergern wird die Planung für den Kirchenvorplatz und die für den Dorfplatz, die in der vorherigen Sit­zung erarbeitet wurde, noch im Sep­tember in einer eigenen Bürger­ver­sammlung vorgestellt. Danach geht der Förderantrag an das Amt für ländliche Entwicklung.