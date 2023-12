Ein ganz besonderer Wintermarkt in Unterbergen

Am 29. Dezember wird ab 16 Uhr vor dem Feuerwehrgebäude in Unterbergen der Jahresabschluss gefeiert. Diese Tradition soll die aktive Feuerwehr finanziell unterstützen.

Pünktlich zum Jahresabschluss veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Unterbergen den sogenannten Wintermarkt am Platz vor dem Feuerwehrgebäude. „Ganz früher war das unser Jahresabschlussfest, das wir für die Öffentlichkeit geöffnet haben“, sagt Vorsitzender Christoph Winkler. Zwischen Weihnachten und Silvester sei in der Umgebung wenig geboten, so habe man sich für diesen Termin entschieden. Dabei soll die aktive Feuerwehr durch die Einnahmen finanziell unterstützt werden.

Geselligkeit wird in Unterbergen großgeschrieben

Seit 2014 wird diese liebenswerte Tradition von den Feuerwehrkräften aus Unterbergen gepflegt. Das Winterfest wird vollständig vom Vorstand organisiert und durch freiwillige Helfer unterstützt. „Menschen können sich ganz gechillt bei uns zusammensetzen und ratschen“, wirbt Kommandant Daniel Sausenthaler. Hier wird die Geselligkeit ganz großgeschrieben.

An dem kleinen, aber feinen Stand, den die Frauen und Männer der Wehr aufbauen, gibt es kulinarische Köstlichkeiten, angefangen bei der Bosna mit selbstgemachter Sauce, Schupfnudeln mit Sauerkraut, heißen Waffeln bis hin zum Glühwein, Kinderpunsch, Eierlikör und heißem Aperol. Teil der besonderen Atmosphäre bildet das Lagerfeuer, das zum gemütlichen Plausch einlädt.

Auch wenn der Unterberger Weihnachtsmarkt zwei Jahre Corona-Pause machen musste, so findet er heuer schon das siebte Mal statt. „Hier zeigt sich auf eindrucksvolle Weise, wie Vereinsfeste Räume des Miteinanders erschaffen“, spricht der Winkler seinen Kameradinnen und Kameraden aus der Seele.

Sechs neue Feuerwehrkräfte in Unterbergen

Bei den 38 Aktiven in Unterbergen geht es tagtäglich um den Schutz und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde. Die Feuerwehr kommt immer dann, wenn es sprichwörtlich brennt. Mit ihrer Einsatzbereitschaft übernehmen die freiwilligen Feuerwehrleute wichtige Aufgaben, um im Notfall schnell und effektiv Hilfe zu leisten.

„In diesem Jahr können wir sechs Neuzugänge bei uns begrüßen“, freut sich Sausenthaler. Um etwaigen Nachwuchssorgen entgegenzutreten, hat die Feuerwehr Unterbergen das Mindestalter auf 14 Jahre abgesenkt. „Da nehmen wir die Jugendlichen zu Übungen mit, auf Notfälle dürfen sie erst ab 18 Jahren mitkommen“, erklärt der Kommandant.

Neben der Brandbekämpfung aber sind die Frauen und Männer der Wehr auch für die technische Hilfeleistung zuständig. Das kann die Rettung von Personen aus Unfallfahrzeugen, die Beseitigung von Ölspuren oder die Bergung von Tieren umfassen. „Und wir unterstützen die Gemeinde beim Jaudusfeuer, Sonnwendfeuer oder mit Straßensperrungen bei Umzügen“, fügt Sausenthaler hinzu.

Neben all diesen Aufgaben spielt auch die Prävention eine große Rolle. Die Feuerwehr organisiert regelmäßig Schulungen und Informationsveranstaltungen zur Brandschutzerziehung, um das Bewusstsein für Gefahren zu schärfen und präventive Maßnahmen zu fördern. Die Freiwillige Feuerwehr Unterbergen ist ein fester Bestandteil der Gemeinschaft. Und nirgends anders zeigt sich das so eindeutig wie beim Winterfest am 29. Dezember ab 16 Uhr am Dorfplatz vor dem Feuerwehrhaus.