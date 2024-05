Familiengeschichten begeistern die Schmiechener

Ein gut gefüllter Zuschauerraum ist Pflicht, wenn die Theaterleute in der Schmiechachhalle für Unterhaltung sorgen. Der Theaternachwuchs sorgt für Lacher.

Es war mal wieder The­aterzeit und wie immer war die Schmiechachhalle zu drei Vorstel­lun­gen so gut wie voll besetzt. „Die, wo in Schmiacha gera Theater spüa“ hatten unter der Leitung von Manuela Lichtenstern wochenlang geprobt und ein abend- oder nach­mit­tagfüllendes Programm erarbei­tet.

„Wieso hast du dir ein Eis gekauft?“, fragte der Vater, „ich habe dir das Geld doch für die Kirche gegeben.“ Darauf das Kind: „Ganz einfach, der Eintritt in die Kirche war frei!“ 16 sol­cher kurzen Sketche rund um das Thema Familie mit Vater, Mutter, Oma, Opa und Kindern spielte der Theaternachwuchs zu Beginn, zum größten Vergnügen des Publikums. Simon Steber, Lisa-Marie und Mela­nie Rathgeber, Josephina Brenner, Marina und Stella Braunmüller, Le­vin Meitinger, Mia Staible, Alina Lich­tenstern und Elda Niggel wer­den dafür sorgen, dass in Schmie­chen auch in fernerer Zukunft The­ater gespielt wird.

Schmiechens Theaternachwuchs von links Levin Meitinger, Elda Niggel, Lisa-Marie Rathgeber, Simon Steber, Mia Staible, Josephina Brenner, Alina Lichtenstern, Marina Braunmüller, Stella Braunmüller, Melanie Rathgeber. Foto: Brigitte Glas

Zwei Einakter gibt es beim Theaterabend in Schmiechen

Die Erwachsenen spielten zwei Ein­akter. „Auch Omas brauchen Lie­be“ wollten vier Freundinnen, die sich re­gelmäßig zum Kaffeekränzchen treffen, beweisen. Kaum haben dies­mal alle Platz genommen, ge­steht Matilda (Caroline Niggel), dass sie eine Kontaktanzeige auf­ge­ge­ben hat. Vier Briefe hat sie da­rauf erhalten, die in der fröhlichen Run­de geöffnet werden sollen. Ge­mel­det haben sich vier sonderbare Kandidaten: Graf von Duderstett (Florian Helgemeir), ein verwirrter Schuldirektor (Thomas Niggel), ein Krabbenfischer und ein durchge­knallter Künstler (beides Daniel Ha­bel). Matilda lädt alle vier ein und ihre Freundinnen leisten Beistand. So hoffen Thea (Franziska Popfin­ger), Frieda (Carina Helgemeir) und Marta (Lucia Lichtenstern) auch noch einen Mann abzukriegen, es kommen ja vier von der Sorte. Es kann nur im Chaos enden.

Auf die Kontaktanzeige hatte sich auch ein durchgeknallter Künstler (Daniel Habel) gemeldet. Foto: Brigitte Glas

Wohin Demokratie führen kann, zeig­te eine reizende Familie. Drei Leute und nur ein Fernseher, das muss zu Streit führen. Gerne hätte der Vater (Florian Helgemeir) das Fußballspiel in seiner Stammkneipe genossen. Aber die Wirtin ist krank und das Lokal geschlossen. Zu­hau­se will seine Frau (Fiona Nig­gel) eine Kochsendung sehen und das Kind (Kaylee-Sue Steininger) die Sportschau. Es gibt eine demokrati­sche Lösung, die allerdings keinem nutzt. Auch das Können von Fuß­ball-Reporter (Daniel Habel), Meisterkoch (Thomas Niggel) und Sport-Moderatorin (Ramona Haag) hilft da nicht weiter.

Zwischen den Sketchen lieferten sich Daniel Habel und Thomas Nig­gel heiße Wortgefechte. Einmal such­te einer dringend eine Frau und bekam zweifelhafte Ratschläge des anderen und einmal versuchte ein Vater seinen Sohn aufzuklären. Oder war das umgekehrt? Die Zu­schauer hatten ihren Spaß. Es blieb kein Auge trocken. Die Theater­grup­pe hatte ganze Arbeit geleistet. Aber nicht nur die. Die vielen Helfer im Hintergrund, sei es beim Büh­nen­bau, in der Maske oder in der Küche hatten volles Engagement gezeigt.