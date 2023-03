Kinder in Schmiechen wenden sich mit Antrag an die Gemeinde

Eine Umgestaltung des alten Spielplatzes wünschen sich die Kinder im Ort. 46 haben für das Anliegen unterschrieben – mit Erfolg.

Der Kinderspielplatz an der Schulstraße in Schmiechen ist in die Jahre gekommen. Das haben auch 46 Kin­der aus der Gemeinde erkannt und dem Bürgermeister einen An­trag zur Umgestaltung übergeben. Eine komplette Erneuerung ge­ben die Gemeindefinanzen nicht her.

Die Ausstattung wurde in den vergangenen Jahren immer wieder er­gänzt und erneuert. In die Jahre gekommen ist vor allem der Spiel­turm. Anhand mehrerer Bilder konn­ten die Räte einige Details erken­nen. "Kinder brauchen kreativere Lösungen als Spielgeräte", sagte Katharina Velt und schlug vor, den Platz naturnah zu gestalten. Das Gebüsch am Rand an sich sei schon eine Attraktion. Die Räte stimmten prinzipiell zu und bewil­ligten zunächst 10.000 bis 15.000 Euro für die Erneuerung des Spiel­turms. Für weitere Maßnahmen sollen Angebote eingeholt werden.