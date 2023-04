Schmiechen

vor 4 Min.

Nachhaltigkeit in Schmiechen: Vereinsgeschirr kann jeder ausleihen

Doris Hövelmanns verwaltet das Vereinsgeschirr der Schmiechener Vereine und hält es in ihrer Garage fein säuberlich verpackt zur Ausleihe bereit.

Plus Tassen, Teller, Gläser – vor über 30 Jahren haben die Schmiechener Vereine gemeinsam ein Vereinsgeschirr angeschafft. Von veränderten Ansprüchen, Festen und Scherben.

Von Heike John Artikel anhören Shape

Wenn Doris Hövelmanns in Schmiechen das Tor zur Doppelgarage öffnet, steht in der rechten Hälfte die Familienkutsche, in der linken ist eine Wand voller Kisten gestapelt. "Kuchenteller, Haferl, Fleischteller, Messer, Gabeln" steht auf den knapp 30 fein säuberlich beschrifteten Behältnissen. Bei ihr ist das Geschirr gelagert, das die Schmiechener Vereine 1991 gemeinsam anschafften und das von jedermann ausgeliehen werden kann.

Seit Februar 2015 kümmert sich Doris Hövelmanns um die Verwaltung und die Ausleihe, die als Angebot für alle auch auf der Internetseite der Gemeinde Schmiechen steht. Das Porzellan reicht für gut 200 bis 250 Gäste. Ausgeliehen wird es bei Vereinsfesten wie der Maibaumaufstellung, aber auch zu privaten Anlässen wie Tauf- und Kommunionsfeiern und Hochzeiten oder runden Geburtstagen.

