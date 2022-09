Schmiechen

Schmiechen wird noch heuer schuldenfrei

Plus Noch in diesem Jahr tilgt die Gemeinde 400.000 Euro Schulden. Auch in den kommenden Jahren will Schmiechen ohne Neuverschuldung auskommen.

Von Brigitte Glas

Der Gemeindehaus­halt 2022 wurde in der jüngsten Sit­zung des Gemeinderates vor­ge­stellt. Das Positivste: Die beste­henden Schulden von 400.000 Eu­ro werden heuer noch getilgt, und eine Neuverschuldung ist nach derzeitigem Stand auch bis 2025 nicht vorge­se­hen. Im Verwaltungshaushalt ist ein Überschuss von gut 21.000 Eu­ro zu erwarten. Im Vermögens­haushalt übersteigen die Ausga­ben die Einnahmen um circa 945.000 Euro. Die Rücklagen fan­gen dies aber auf.

