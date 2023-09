Seit 50 Jahren gibt es in Schmiechen den Kindergarten

Heute heißt die Einrichtung Kinderhaus Sternschnuppe und es werden auch Krippenkinder betreut. Doch vor 50 Jahren startete der Kindergarten in Schmiechen ganz anders.

Auch Schmiechen braucht einen Kindergarten, dachte sich der Gemeinderat und gründete ei­nen. Das war vor genau 50 Jahren. Ein guter Grund, das Jubiläum mit ei­nem großen Fest zu feiern. Die ers­ten Kindergartenkinder sind heute längst Eltern oder sogar Großeltern.

Auch sie kamen am zusammen mit ihren Kin­dern und Enkeln bei schönstem Wet­ter in den Garten des „Kinderhauses Sternschnuppe“, wie die Betreuungs­einrichtung heute heißt. Neben den Kindergartenkindern werden heute auch die ganz Kleinen in der Kinder­krippe betreut.

Derzeit gibt es zwei Kindergartengruppen, eine Krippen­gruppe und zusätzlich eine ge­misch­te Gruppe. Und das Beste: Alle Ge­meindekinder bekommen einen Platz. Nicht nur das Wetter war bes­tens, sondern auch die Verpflegung, die Groß und Klein geschmeckt hat­te, sodass der Jubiläumsfeier nichts mehr im Wege stand. Bürgermeister Josef Wecker bedankte sich bei allen fleißigen Helferinnen und Helfern und bei den Orts­ver­einen, die mit Engagement ein Rahmenprogramm auf die Beine stellten.

Ohne sie ging und geht es nicht. Von links: die heutige Kindergartenleitung Karola Gossla, ihre Stellvertreterin Sophie Offner, die ehemaligen Mitarbeiterinnen Sonja Niedermeier und Renate Drexel, und die Kräfte der ersten Stunde Renate Klingel und Anneliese Schuster Foto: Josef Wecker

Kindergarten Schmiechen: Im ehemaligen Schulsaal ging es los

1973 ging es also los mit der Kin­der­betreuung in Schmiechen, zunächst im ehemaligen Schulsaal. Die ersten Jahre hatte die katholische Kirche die Trägerschaft. Nach fünf Jahren übernahm diese dann die Gemeinde. Schmiechen wuchs und der Bedarf an Kinderbetreuung wuchs mit. Bis 1995 reichte eine Kindergartengrup­pe im jetzigen Musikerheim aus. Dann kam eine Notgruppe in die Räume der ehemaligen Gemein­de­kanzlei.

Ein Neubau für zwei Kinder­gartengruppen wurde notwendig und 2010 fertig. In dieser Zeit entstand auch die Kleinkinderbetreuung in Pri­vatinitiative, dem damaligen „Flohzir­kus“. Aufgrund der wachsenden Nachfrage nach Krippenplätzen reifte im Gemeinderat der Entschluss, ei­nen Verbindungsbau zwischen der Schmiechachhalle und dem Kinder­gartenbau zu errichten, um dort eine Krippengruppe vernünftig betreiben zu können. Durch die Bauform mit einem Satteldach konnte ohne gro­ßen finanziellen Aufwand im Dach­geschoss der zusätzliche Bedarf an Kindergartenplätzen mit Einrichtung einer zusätzlichen Gruppe abgedeckt werden.