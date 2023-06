Spiel und Spaß beim Jubiläumsfest des TSV Schmiechen

Vor 50 Jahren wurde der Turn- und Sportverein gegründet. Mit einem großen Fest für die ganze Familie wird der runde Geburtstag gefeiert.

Vor 50 Jahren gründete sich in der ehemaligen Schmiechener Bahnhofsgaststätte Lutz der TSV Schmiechen. Robert Ziegler, 1. Vorsitzender des Vereins blickt beim Fest auf die vergangenen fünf Jahrzehnte zurück: "Damals waren Frauengymnastik und Fußball die Schwerpunkte des Vereins." Auch wenn es zunächst keinen Fußballplatz gab, gingen die Schüler, die Jugend und die erste Mannschaft sofort in den Spielbetrieb. Kein hochgezüchteter Sportrasen, diente als Trainingsfeld, sondern eine Wiese am Ortsrand Richtung Unterbergen. "Die eine Halbzeit ging es bergauf, die zweite dann bergab", sagt Ziegler und meint weiter, "mit dem Maulwürfshügel konnte man, wenn man es halt auch konnte, Doppelpass spielen."

TSV-Vorsitzender Robert Ziegler blickte in seiner Rede auf 50 Jahre Vereinsgeschichte zurück. Foto: Susanne Schneider

Schmiechen sorgt für eine Landkreis-Premiere

Drei Jahre später war es endlich so weit: "Was früher einmal ein Fischweiher war, wurde dann ein schöner Sportplatz." Nicht nur Schmiechen wuchs, auch der Verein veränderte sich. 1987 kam der Allwetterplatz dazu. Stockschießen und Tennis wurden darauf gespielt. "Die Tennis'ler waren leicht an den offenen Knien und Schürfwunden zu erkenn", sagt Ziegler. Auch die Frauengymnastik wandelte sich. Aus ihr wurde Pilates und später dann Calannetics, sogar Männer nahmen daran teil. Auch Tischtennis wird im Verein angeboten. "Teilweise 40 aktive Jugendliche und Erwachsene spielten in der Mehrzweckhalle." Weil Tennis in den 1980er-Jahren immer mehr zur Trendsportart wurde, verzeichnete der Verein auch hier immer mehr Zulauf. Statt auf dem Allwetterplatz zu trainieren, entstanden 1995 die neuen Tennisplätze.

Das Bild entstand bei der Einweihung des Sportplatzes 1976. Foto: Archiv Tsv Schmiechen

Sogar für eine Landkreis-Premiere sorgte der TSV Schmiechen 1996. Damals fand der erste Halbmarathon im Landkreis in Schmiechen statt. "Es war ein Riesenakt, mit Umkleiden in der Mehrzweckhalle, Streckenposten - ganz Schmiechen war unterwegs, mit bis zu 300 Startern", blickt Ziegler zurück. Fast zehn Jahre lang wurde dieses Spektakel jeden Herbst organisiert. Zum Schluss waren so viele Schmiechener bei der Organisation und im Helferteam dabei, dass kaum mehr einer selbst zu den Starterinnen und Startern gehörte. Auch Badminton wird für Jugendliche und Erwachsene angeboten. Zudem finden Mutter-Kind-Turnen, Kinderturnen und die Tanzgruppen viele Aktive.

21 Jahre liegt es zurück, dass das Sportheim komplett in Eigenleistung gebaut wurde. "Jeder wurde nach seinen Talenten eingesetzt", sagt Ziegler und keiner sei sich zu schade gewesen, auch mal einen Besen oder eine Schaufel in die Hand zu nehmen. "Das Sportheim ist gut gelungen und ein Segen für die vielen Jugend- und Erwachsenenmannschaften." Ziegler legte den Gästen beim Jubiläumsfest die Chronik des TSV Schmiechens ans Herz, die wirklich sehr gelungen sei.

Kinderschminken kam bei den kleinen Gästen beim TSV Schmiechen besonders gut an. Foto: Susanne Schneider

Der Verein bot zum Jubiläumsfest den ganzen Tag über viele Attraktionen. Die kleinen und großen Besucherinnen und Besucher wurden bestens kulinarisch versorgt. Höhepunkt des Nachmittags war neben den einzelnen Spielstationen der Auftritt der drei Kindertanzgruppen, die ihre Choreografien präsentierten. Die Zuschauerinnen und Zuschauer waren begeistert, es gab viel Applaus und belohnten damit Tänzerinnen und Tänzer sowie die Trainerin Simone Karl. In Erinnerungen schwelgen konnte man bei einem Rundgang durch die Nostalgie-Ausstellung und einem Blick in die Vereinschronik. Die Kinder tobten sich auf der Hüpfburg aus, wurden geschminkt und es gab jede Menge Spiel und Spaß für sie. Aber auch die Erwachsenen konnten sich beim Torwandschießen, Kicker oder Badminton auspowern. Und wem das noch nicht reichte, der konnte zusammen mit Phillip Dosch beim Callanetics-Workshop mitmachen. (AZ)