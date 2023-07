Vandalismus am Bahnhof: Unbekannte beschädigen wahllos Fahrräder

Pure Zerstörungslust herrscht bei Unbekannten in Schmiechen. Am Bahnhof beschädigen sie mehrere Fahrräder mutwillig. Der Vandalismus hat Folgen.

Am Bahnhof in Schmiechen kam es am Montag zu einem Akt des Vandalismus. Dabei wurden zwischen 6.30 Uhr und 22.10 Uhr vier Fahrräder am dortigen Fahrradabstellplatz beschädigt.

Von dem Schaden betroffen waren unter anderem die Beleuchtung, die Gepäckträger und die Sättel. Zeugen und Zeuginnen werden gebeten, bei der Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/3231710 anzurufen. (AZ)