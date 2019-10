vor 23 Min.

50 Teilnehmer bei spannenden Wettkämpfen

TV Prittriching ermittelt seine Meister an den Geräten

Von Birgit Schaller

Spannend ging es bei den Meisterschaften Geräteturnen beim TV Prittriching zu. Gut 50 Kinder und junge Erwachsene stellten sich dem vereinsinternen Leistungsvergleich. Zuerst gingen die jüngsten Turner der E- und D Jugend an den Start. Am Nachmittag maß sich die C-,A- und B-Jugend wie die Turnerinnen und Turner an den Geräten.

Der Wettkampf wurde geturnt an Schwebebalken, Pauschenpferd, Ringen, Sprung, Barren, Reck und Boden – die Übungen erfordern Konzentration, Ausdauer, Kraft, Spannung, Gleichgewicht, Geschick, Anmut und absolutes Können. Nicht nur gestreckte Salti wie Überschläge auf höchstem Niveau versetzten die zahlreichen mitfiebernden Zuschauer in Staunen. Hartmut Schmelcher führte sehr kurzweilig durchs Programm und wusste für das Publikum jede Menge Anekdoten und Interessantes zu den Aktiven wie auch zum Vereinsleben zu berichten.

Das Jugendteam organisierte die umfangreiche Verköstigung. Dank der großzügigen Sponsoring-Unterstützung durch Kai Junge von der Schreinerei Junges Team sowie einem tollen Zuschuss der Allianz Durner durften am Ende des Tages die frisch gekürten Vereinssieger stolz Ihre Urkunden und Medaillen in Empfang nehmen.

Turnerinnen Sarah Wölzmüller

weibliche AB-Jugend Celina Hirner

weibliche C Jugend Emily Spöttl

weibliche D-Jugend Marie Pusel

weibliche E-Jugend Magdalena Rill

Turner Timo Buhmann

männliche AB-Jugend Moritz Kubik

männliche C-Jugend Leonhard Blank

männliche D-Jugend Matthias Fuchs

