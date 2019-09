vor 22 Min.

Durchwachsene Pokalspiele zum Auftakt

Der Kissinger SC scheitert in erster Runde. Für zwei Herrenmannschaften geht es weiter

Den Auftakt in die neue Tischtennissaison bilden die Pokalwettbewerbe. Der Kissinger SC musste bereits in Runde 1 des Schwabenpokals knapp die Segel streichen, doch die Herren II und die Herren IV schafften es im Pokal der Bezirksklassen eine Runde weiter. Die 2. Jugend der KSC-TT-Abteilung unterlag klar und schied auch gleich aus dem Pokalwettbewerb aus.

Die Auslosung im Schwabenpokal auf Bezirksebene wollte es, dass gleich das KSC-Team gleich in der ersten Runde gegen den starken Polizei SV Königsbrunn II antreten musste. Zum Auftakt gelangen Thomas Gräbner und Peter Fuchs zwei Siege, aber Petra Wunderlich musste den Anschlusspunkt zulassen. Nach dem Doppelsieg von Gräbner/Fuchs wuchs die Hoffnung auf einen Erfolg, aber in der zweiten Einzelrunde der Herren mussten sich Gräbner und Fuchs zum 3:4-Endstand geschlagen geben.

Eine leichte Aufgabe hatte dagegen die Herren II der Kissinger im Pokal der Bezirksklassen beim BC Rinnenthal IV, der etliche Klassen tiefer spielt. Gerhard Grübl, Günter Schnepp und Peter Pemsl machten mit einem 4:0-Sieg kurzen Prozess und sind eine Runde weiter.

Die Herren III zogen in der ersten Pokalrunde ein Freilos, aber die Herren IV hatten mit dem TSV Haunstetten II einen Pokalgegner aus einer höheren Klasse in Kissing zu Gast. In der ersten Einzelrunde konnten Edgar Ossner und Rudi Albrecht punkten, während Hans Hamberger unterlag. Nach der Doppelniederlage stand es 2:2, doch der prächtig aufgelegte Ossner besiegte die gegnerische Nummer eins, und so blieb es Hans Hamberger vorbehalten, im letzten Spiel der Begegnung den 4:3-Sieg sicherzu- stellen. Damit geht es eine Runde weiter.

Bei der Jugend musste nur die Zweite antreten, denn die 3. und 4. Jugend haben in der ersten Pokalrunde ein Freilos. Allerdings bekamen Frederick Junker, Adrian Lippenberger und Fabian Lerch gleich die starke TSG Hochzoll präsentiert und hatten nicht den Hauch einer Chance. Mit nur einem Satzgewinn von Fabian Lerch ging das Spiel klar mit 4:0 an die Gäste. (HJ)

