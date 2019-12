vor 60 Min.

Friedberger Erfolge bei der Gürtelprüfung

Friedberger Kampfsportler zeigen eindrucksvoll ihr Können.

Im Taekwondo-Center Friedberg fand eine Gürtelprüfung statt, wie sie unterschiedlicher nicht hätte sein können.

Zuerst haben Sophia und Christian Teichmann ihren 9. Kup – also den zweiten Weißgurt– abgelegt. Beide zeigten eine überragende Leistung. Sowohl im Formenlauf (Hyong) wie auch in der Disziplin Bruchtest ließen beide Prüflinge keinen Zweifel an ihrer Prüfungsreife.

Alle Aufgaben souverän gelöst

Dann trat der langjährige Taekwondo-Athlet Marc van den Boom an, um seine Prüfung zum Meistergrad abzulegen. Die Prüfungsliste im traditionellen Taekwondo zum Meistergrad ist sehr lang und verlangt dem Prüfling einiges ab, van den Boom hatte viele Disziplinen zu bestehen. Zunächst war dies die 13. Form mit ihren 68 Bewegungen und einem integrierten Power-Bruchtest (drei Bretter mit einem Kick), den Freikampf zugleich mit zwei Schwarzgurt-Trägern des zweiten Dan-Grades und integrierten Bruchtests mit Hand und Fuß. Dazu kamen auch noch Faustabwehr mit Konterangriff, Messerabwehr und Befreiung aus Haltegriffen sowie Umklammerungen.

Marc van den Boom hat sämtliche Aufgaben fehlerfrei und absolut überzeugend gelöst.

Themen folgen