vor 20 Min.

Friedbergerin fährt in Slowakei Erfolge ein

Laura Hillenbrand holt beim Wettbewerb in der Slowakei gleich mehrere Medaillen. In allen drei Disziplinen gelingt der 17-Jährigen eine neue Bestleistung.

Laura Hillenbrand ist dieses Jahr die einzige Starterin des WSV Friedberg, die sich trotz der unsicheren Zeiten auf den Weg in die Slowakei aufmachte. In Kosice nahm sie zusammen mit drei weiteren Startern des Deutschen Wasserskiverbands an dem ersten Wettkampf der Saison teil und dies hat sich für die 17-Jährige gelohnt.

In einem Zwei-Runden-Wettkampf ging es für sie in der Klasse U19 weiblich Samstag und Sonntag darum, ihr Bestes zu geben. In allen drei Disziplinen gelang es Hillenbrand, ihre persönliche Bestleistung zu steigern.

Wasserski: Hillenbrand schnuppert an 30-Meter-Marke

Im Slalom ging es recht eng zur Sache und sie konnte sich mit zwei Bojen an der Zwölf-Meter-Leine knapp durchsetzen und holte ihre erste Medaille. Im Trickski steigerte sie sich am Sonntag und schaffte einen fehlerfreien Lauf. Mit 2900 Punkten schob sie sich auch hier ganz oben aufs Siegerpodest. Beim abschließenden Springen zahlte sich der Neuaufbau in dieser Disziplin aus. Mit 29,30 Metern konnte sie schon mal an der 30-Meter-Marke schnuppern.

Bei der abschließenden Party wurden die Erfolge zusammen mit ihren Mannschaftskollegen der deutschen Nationalmannschaft und den anderen Teilnehmern gebührend gefeiert. (AZ)

