Friedberg kommt an seine Grenzen

Plus Die erste Mannschaft verliert zum Auftakt gegen Rimpar II. Warum das Team nach einem guten Start die Partie aus der Hand gibt.

Der Saisonauftakt in der Bayernligastaffel Nordwest ging für die Friedberger Handballer tüchtig daneben. Die junge Mannschaft der Herzogstädter unterlag Rimpar II nach ordentlichem Beginn klar mit 18:33 (11:16).