Kissing und Friedberg freuen sich über eine gelungene Premiere

Ahmed Tamam, Tim Mahl und Jakob Stade (von links) bestritten die 3x1000-Meter-Staffel und legten als Staffelgemeinschaft Wittelsbacher-Land bei den Süddeutschen Leichtathletik-Meisterschaften im Sindelfinger Glaspalast in 8:06,50 Minuten eine tolle Premiere hin. Im Mai stehen die bayerischen Meisterschaften an.

Die 3x1000-Meter-Staffel der neu gegründeten Staffelgemeinschaft Wittelsbacher Land lässt bei den süddeutschen Meisterschaften aufhorchen. Im Mai geht’s weiter.

Von Andreas Greppmeir

Im Sindelfinger Glaspalast fanden die süddeutschen Leichtathletik-Meisterschaften der Aktiven und der Jugend U18 statt. Die neugegründete Staffelgemeinschaft StG Wittelsbacher Land, zu der sich die DJK Friedberg und der Kissinger SC zusammengefunden haben, ging hier erstmals gemeinsam an den Start.

Staffel misst sich mit älterer Konkurrenz

Obwohl die 3x1000-Meter-Staffel nur für die Aktiven ausgeschrieben war, wollten sich die drei Jugendlichen Ahmed Tamam, Tim Mahl von der DJK Friedberg und Jakob Stade vom Kissinger SC dennoch mit der deutlich älteren Konkurrenz vergleichen, was ihnen am Ende auch sehr gut gelang.

Beherztes Finale

Als erster des Trios ging Jakob Stade an den Start. Er konnte ein sehr gutes Tempo laufen und am Ende seiner fünf Hallenrunden sogar mit einem kleinen Vorsprung auf Daniel Jeckel vom TSV Mainz auf Tim Mahl übergeben. Der Friedberger konnte mit Jan Steinmüller sehr gut mithalten und übergab den Stab nahezu zeitgleich auf den Schlussläufer Ahmed Tamam. Dieser hatte nun mit Gai Nyang Tap Gatpan den Läufer mit der stärksten Meldezeit gegen sich. Der Mainzer Schlussläufer lief auf den ersten beiden Runden einen deutlichen Vorsprung auf Ahmed heraus und verwaltete diesen auch gut verwalten. Am Ende der vierten Runde setzte Ahmed Tamam jedoch zu einem starken Schlussspurt an und konnte bis zum Ende der finalen fünften Runde beinahe auf den Mainzer auflaufen.

Mit einer Zeit von 8:06,50 Minuten darf die Premiere des StG Wittelsbacher Land als mehr als gelungen bezeichnet werden. Mit einem Rückstand von gut zweieinhalb Sekunden auf die Staffel des TSV Mainz konnten sie sich sogar über den Titel des süddeutschen Vizemeisters freuen.

Trainer sind zufrieden

Auch die beiden Trainer Heinz Schrall und Sabine Radke waren mit der Leistung ihrer Schützlinge sehr zufrieden. Gemeinsam freuen sie sich nun schon ab die Bayerischen Staffelmeisterschaften, die Ende Mai im mittelfränkischen Zirndorf stattfinden. Mit ihrer Zeit von Sindelfingen können sich Ahmed Tamam, Tim Mahl und Jakob Stade dann durchaus Hoffnungen auf den Titel machen.

