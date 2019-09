vor 19 Min.

Kissinger SC scheitert im Pokal

Landesliga-Damen des KSC unterliegen Waltenhofen. Etwas anderes schmerzt das Team aber mehr.

Von Domenico Giannino

Die Kissinger Damen sind im bayerischen Pokal ausgeschieden. Nach dem 27:22-Sieg gegen den Gastgeber aus Sauerlach bedeutete die anschließende 26:37-Niederlage gegen Waltenhofen das Ende aller Pokalträume.

Kissing konnte zwar mit der Rückkehrerin Sarah Gottwald auflaufen, musste aber noch auf die lange verletzte Irmi Kefer verzichten. Zudem fehlte Torfrau Anki Lang aus beruflichen Gründen. So half Sabina Drexler im Kissinger Kasten aus. Auch fünf A-Jugendliche bekamen ihre Bewährungschance.

Erfolg gegen den Gastgeber Sauerlach

Da die neue Trainerin Anita Steiner noch im Urlaub weilte, half die Übungsleiterin der weiblichen A-Jugend, Julia Rawein, aus. Im ersten Spiel setzte sich Kissing gegen den Gastgeber Sauerlach ohne größere Schwierigkeiten mit 27:22 durch. Auch die A-Jugendlichen bekamen gegen den Bezirksligisten aus Oberbayern viel Einsatzzeit.

Damit war klar, dass es in der zweiten Partie gegen den Landesliga-Konkurrenten aus Waltenhofen bereits um den Turniersieg und den damit verbundenen Einzug in die nächste Runde gehen würde. In der ersten Hälfte war der KSC lange ebenbürtig. Danach wuchs der Rückstand vor allem wegen der Unkonzentriertheiten im Torabschluss immer weiter an.

Blau Karte - das bedeutet Sperre

Vier Minuten vor dem Ende lag der SC bereits klar zurück. Dann kassierte Franziska Osterhuber wegen einer unglücklichen Aktion die Blaue Karte – was eine Sperre nach sich ziehen wird. Beim Versuch, einen weiten Ball abzufangen, war die Kissingerin unabsichtlich in ihre Gegnerin hineingelaufen. Die Schiedsrichter werteten die Aktion als absichtliches Stoßen und verhängten die Höchststrafe. Wegen dieser Blauen Karte wird sie definitiv für den Saisonauftakt am Sonntag gesperrt sein – wie lange die Sperre dauert, ist noch offen. Kissing verlor letztlich mit 26:37.

„Wir haben das Turnier auch genutzt, um nochmal ein paar Sachen auszuprobieren“, sagte Rawein. „Die Blaue Karte ist aber auf jeden Fall sehr ärgerlich, denn jetzt wird uns eine wichtige Spielerin mindestens für ein Spiel fehlen“, meinte Rawein weiter.

