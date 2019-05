00:03 Uhr

Kissinger Teams sind obenauf

Zweite Mannschaft wird Meister in der Kreisklasse B. Dritter Platz für die Erste in der Kreisliga 1

Den letzten Spieltag der Saison 2018/2019 beendeten die Kissinger Schachspieler mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Die erste Mannschaft konnte nicht bei Haunstetten III antreten, da gleich fünf Spieler krankheitsbedingt ausfielen. Dennoch reichte es immerhin zu einem dritten Platz in der Kreisliga 1. Etwas besser erging es im Finale der zweiten Mannschaft: Das Ergebnis von 3,5:0,5 gegen Haunstetten V verhalf dem Team hauchdünn zur Meisterschaft in der Kreisklasse B.

Jedem der vier Spieler war bewusst: Ein Sieg musste her, um die Möglichkeit auf den Titelgewinn zu wahren, da die SG Augsburg die Tabelle mit einem halben Brettpunkt anführte. Den Anfang machte Delf Friedrich. Mit einem Doppelbauernopfer in der Eröffnung bereitete er seinen Überfall auf die gegnerische Königsstellung vor. Bereits im achten Zug hieß es: Matt oder Damengewinn. Der Haunstetter kapitulierte.

Auch Falk Überschär spielte von Beginn an auf Sieg. Zwar wehrte sich sein junger Gegner, doch vermochte der Kissinger seine positionelle Überlegenheit in Materialeroberungen umzusetzen und gewann souverän.

Dieter Bublies hatte es wieder einmal mit dem stärksten Gegner zu tun. Umso mehr legte er sich ins Zeug. Nach ausgeglichener Eröffnung begann ein zähes Ringen. Der Haunstetter versuchte immer wieder, die Initiative zu ergreifen. Schließlich nutzte der Kissinger eine kleine Schwäche seines Gegners aus, um die Oberhand und somit die Partie zu gewinnen. Schwer hatte es Lars Löber. Nach allerhand Figurenabtausch gelang es seinem Kontrahenten, einen Springer unangreifbar zu positionieren. Was auch immer der Kissinger nun getan hätte, wäre zu einem „Schuss nach hinten“ verkommen. So musste er das Remis-Angebot des Haunstetters annehmen, um den halben Punkt zu retten.

Zu dem Zeitpunkt wusste noch keiner der Kissinger Spieler, dass just dieser letzte halbe Brettpunkt den anderen Meister-Aspiranten, die SG Augsburg, zum Vizemeister gemacht und Kissing den ersten Platz beschert hatte. Denn die SG schaffte nur noch 2,5 Brettpunkte. Davon erfuhren die Kissinger Recken erst durch eine Rundmail von Mannschaftsführer Stefan Hegele, der das Spielgeschehen der Mitbewerber „auf dem Schirm“ hatte. Über eines waren sich die glücklichen Kissinger einig: Ein großer Anteil an der Meisterschaft ist den Saisonerfolgen des am letzten Spieltag nicht aktiven Jugendlichen Ben Deppenkemper geschuldet. (dfri)

Themen Folgen