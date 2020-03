vor 32 Min.

Koreanische Großmeister begeistern in Kissing

Drei Stunden zeigen die Koreaner die verschiedensten Kicktechniken.

Von Helmut Eberle

Es war einmal mehr eine tolle Veranstaltung, die in der Sportschule Eberle über die Bühne ging. Es fand ein Workshop mit besonderen Gästen statt. Helmut Eberle konnte in seiner Sportschule den koranischen Großmeister und ehemaligen koreanischen Militärmeister Jae Hee Chang (8. Dan) begrüßen. Dieser brachte auch den jungen Meister Seung Beom Kim (5. Dan) mit in die Paartalgemeinde. Seung Beom Kim hat in Korea ein Taekwondo-Studium absolviert. Angst vor dem Corona-Virus hatten die Kissinger, die koreanischen Sportler waren schon seit mehr als zwei Monaten in Deutschland unterwegs.

Über drei Stunden lang wurden von den beiden Referenten die verschiedensten Kicktechniken detailliert gezeigt, erklärt und anschließend gemeinsam geübt. Im Anschluss an den Workshop nahmen sich die beiden koreanischen Großmeister gerne der fachspezifischen Fragen der Teilnehmer an, standen für viele gemeinsame Erinnerungsphotos zur Verfügung und durften sich mit einem Autogramm auf dem Gürtel einiger Teilnehmer verewigen. Der Workshop diente den Kissinger Taekwondo-Sportlern unter anderem auch als willkommene als Vorbereitung zu den im Sommer anstehenden Schwarzgurtprüfungen.

